I campioni della nazionale trail trionfano nella Ronda Ghibellina

La quindicesima edizione della Ronda Ghibellina ha accolto 1200 partecipanti in una giornata resa epica da una violenta grandinata. È stata anche la prima edizione senza il fondatore Renato Menci, il cui spirito ha accompagnato atleti e organizzatori in questa storica gara.

La Nazionale italiana di trail ha inaugurato il 2025 con un raduno proprio a Castiglion Fiorentino, puntando ai Mondiali di settembre in Spagna.

𝐑𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐆𝐡𝐢𝐛𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐏𝐥𝐮𝐬 (𝟔𝟕𝐤𝐦, 𝟑𝟕𝟎𝟎 𝐦+)

Carlo Salvetti si è imposto sul tracciato più impegnativo, seguito da Mauro Massimi e Luigi Conte. Tra le donne, Alice Modignani Fasoli ha dominato, seguita da Katia Mazzini e Sara Fiori.

𝐑𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐆𝐡𝐢𝐛𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐚 (𝟒𝟓𝐤𝐦, 𝟐𝟑𝟎𝟎 𝐦+)

L’altoatesino Andreas Reiterer ha trionfato in 3h47’18” dopo un lungo duello con Gianluca Ghiano. Terzo posto per Jacopo Fontanini. In campo femminile, la campionessa del mondo skyrunning Giulia Marchesoni ha superato Luisa De Matteis e Silvia Scipioni.

𝐑𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐀𝐬𝐬𝐚𝐬𝐬𝐢𝐧𝐚 (𝟐𝟓𝐤𝐦, 𝟏𝟑𝟎𝟎 𝐦+)

Francesco Puppi ha conquistato il gradino più alto del podio, lasciandosi alle spalle Cristian Minoggio e il leggendario Marco De Gasperi. Martina Chialvo ha brillato tra le donne, seguita da Laura Delle Donne e Monia Ventura.

𝐑𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐦𝐚 (𝟏𝟒 𝐤𝐦)

Le azzurre Martina Cumerlato e Cecilia Basso hanno tagliato il traguardo insieme, precedendo Benedetta Caporicci. Tra gli uomini, vittoria di Luigi Pietrini, seguito da Alessio Donati e Luca Bertelli.

Credits foto: Ronda Ghibellina Trail