Incidente tra auto e scooter a Rigutino, un uomo di 80 anni in codice 3 trasportato a Siena

Alle ore 17:35 di oggi, il 118 dell’Asl Tse è stato attivato a seguito di un incidente stradale lungo la SR 71, all’altezza di Rigutino. Un’auto e uno scooter sono stati coinvolti nell’incidente, che ha visto come protagonista un uomo di 80 anni. L’uomo è stato soccorso e trasportato d’urgenza, in codice 3, presso l’ospedale Le Scotte di Siena per le necessarie cure.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i volontari della Misericordia di Castiglion Fiorentino, insieme alle forze dell’ordine, che hanno provveduto a gestire la situazione e a regolamentare il traffico nella zona.