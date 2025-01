Oggi, 25 gennaio 2025, il cielo promette scompigli e qualche risata (amara, magari). I pianeti sono come coinquilini in disaccordo: ognuno fa di testa sua, e tu ne paghi le conseguenze. Non preoccuparti, però: una giornata caotica è perfetta per allenare il tuo senso dell’umorismo.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

La tua solita energia oggi sembra in modalità “esplosione incontrollata”. Va bene essere determinati, ma stai calpestando chi ti sta vicino? Un consiglio: fai un passo indietro prima che qualcuno decida di farti scendere dal piedistallo a spintoni.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Oggi sei più ostinato di un mulo con i paraocchi. Ma mentre cerchi di avere ragione a tutti i costi, il resto del mondo potrebbe andare avanti senza di te. Ogni tanto cedere non è una sconfitta, è una strategia. Pensaci.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

La tua mente è come un browser con troppe schede aperte, e il risultato è un crash emotivo in agguato. Spegni tutto e riparti da una cosa semplice, Gemelli. Nessuno ti sta chiedendo di salvare il mondo… per oggi, almeno.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Oggi ti senti incompreso, ma forse il problema non è il mondo: sei tu che parli in codice. Prova a essere un po’ più chiaro con chi ti sta vicino. Sì, anche se ti sembra ovvio. I telepati, purtroppo, scarseggiano.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Ti senti invincibile e hai deciso che oggi il mondo deve accorgersene. Ma attenzione, Leo: il confine tra “carismatico” e “pesante” è sottile. Brilla pure, ma senza accecare chi ti circonda.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Sempre impeccabile, oggi potresti accorgerti di un piccolo errore che ti manda in crisi esistenziale. Calma, Vergine: non tutto è un disastro cosmico. A volte un po’ di imperfezione rende le cose più autentiche (e te più simpatico).

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Sei sempre lì a pesare pro e contro, ma oggi rischi di restare fermo sul posto. Il consiglio? Agisci senza pensarci troppo. Non sarà perfetto, ma almeno non perderai la giornata a girare intorno a una scelta inutile.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Oggi il tuo fascino è al massimo, ma la tua pazienza al minimo. Non tutti riescono a tenere il tuo passo, Scorpione, ma questo non significa che devi lasciarti andare a sfuriate melodrammatiche. Respira e concediti una tregua… o concedila agli altri.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Hai sempre voglia di esplorare, ma oggi potresti finire in un vicolo cieco (metaforico o reale). Prendila con filosofia, Sagittario: a volte il percorso più interessante è quello che non porta da nessuna parte.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

La tua ambizione ti spinge a scalare montagne, ma oggi sembri dimenticare che anche tu hai dei limiti. Non è un fallimento fermarsi a riposare. Forse è solo il segreto per non crollare a metà strada.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Oggi sei un vulcano di idee, ma il tuo modo di comunicarle è così criptico che nessuno capisce nulla. Prova a tradurre il tuo genio in parole semplici, Acquario: il mondo non aspetta altro che essere stupito da te… ma non complichiamolo.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Dolce e sensibile Pesci, oggi rischi di farti travolgere da ogni piccola emozione. Va bene essere empatici, ma non devi caricarti i drammi di tutto il mondo. Prova a mettere un limite, anche se è solo per non impazzire.