Arezzo verso il futuro: il nuovo quartiere “terzo luogo” prende forma

Incontro Pubblico sulla Variante al Piano Strutturale: Rigenerazione dell’Area Ex-Scalo Merci

Questa mattina, presso gli Uffici del Servizio Governo del Territorio, si è svolto un incontro pubblico per illustrare i contenuti della variante al piano strutturale e al piano operativo, necessaria alla realizzazione del piano attuativo per l’area ex-scalo merci di Arezzo. L’incontro, previsto dalla legge regionale, ha rappresentato un’importante occasione per approfondire il progetto che trasformerà questo spazio in un quartiere moderno e funzionale, diventando un vero e proprio “terzo luogo”.

Il progetto prevede la costruzione dell’edificio “New Public Library”, ampi spazi verdi e per il tempo libero, oltre a servizi alla cittadinanza e attività commerciali, per creare un ambiente in grado di favorire l’incontro e la socializzazione della comunità.

Il sindaco Alessandro Ghinelli ha spiegato che questa fase rappresenta la conclusione di una lunga serie di lavori iniziati con il protocollo d’intesa con FS Sistemi Urbani, proprietaria dell’area. “Un progetto ambizioso destinato a trasformare Arezzo, dotandola di un’infrastruttura che la qualifichi e la proietti in una dimensione europea”, ha affermato Ghinelli. Il concetto alla base del progetto è quello del “terzo luogo”, uno spazio dedicato al tempo libero e alla creatività, un ambiente urbano innovativo che si fonda sulla comunità di quartiere e sul benessere dei cittadini.

Anche l’assessore Francesca Lucherini ha evidenziato come il progetto sia finalizzato a migliorare la relazione tra l’area in trasformazione e i quartieri circostanti, creando una connessione con luoghi strategici come il centro storico, la stazione, l’area del Pionta e Baldaccio. Lucherini ha anche sottolineato l’importanza dell’integrazione di ampi spazi verdi, che agiranno come filtro rispetto alla ferrovia, contribuendo alla creazione di un ambiente urbano più sostenibile.

Il piano attuativo dell’area si fonda su alcuni principi chiave:

Integrazione tra città e natura : l’obiettivo è la creazione di un quartiere a zero emissioni per migliorare la qualità della vita, non solo per i residenti, ma anche per turisti e viaggiatori.

: l’obiettivo è la creazione di un quartiere a zero emissioni per migliorare la qualità della vita, non solo per i residenti, ma anche per turisti e viaggiatori. Coesistenza di funzioni diverse : il progetto prevede l’inserimento di uffici, commercio, servizi e spazi dedicati al benessere psico-fisico, con un forte focus sull’accoglienza e il tempo libero.

: il progetto prevede l’inserimento di uffici, commercio, servizi e spazi dedicati al benessere psico-fisico, con un forte focus sull’accoglienza e il tempo libero. Pedonalizzazione : l’area sarà completamente pedonale, con i percorsi meccanizzati e le aree di sosta situate al livello -1, creando uno spazio “car free” destinato alla mobilità dolce.

: l’area sarà completamente pedonale, con i percorsi meccanizzati e le aree di sosta situate al livello -1, creando uno spazio “car free” destinato alla mobilità dolce. Percorso pedonale : un percorso di circa 500 metri attraverserà giardini, aree attrezzate per il fitness, spazi gioco per bambini e chioschi commerciali, collegando le varie aree strategiche del progetto, come la stazione e il terminal autobus.

: un percorso di circa 500 metri attraverserà giardini, aree attrezzate per il fitness, spazi gioco per bambini e chioschi commerciali, collegando le varie aree strategiche del progetto, come la stazione e il terminal autobus. Fascia verde di rispetto ferroviario : verrà realizzata una zona ecologica di 30 metri che fungerà da filtro con la ferrovia.

: verrà realizzata una zona ecologica di 30 metri che fungerà da filtro con la ferrovia. Ricucitura delle aree urbane : grazie a una rete di connessioni, il progetto favorirà l’integrazione tra il parcheggio Baldaccio, l’area del Pionta e gli spazi pubblici esistenti.

: grazie a una rete di connessioni, il progetto favorirà l’integrazione tra il parcheggio Baldaccio, l’area del Pionta e gli spazi pubblici esistenti. Nuovo terminal bus: il piano prevede la realizzazione di un nuovo terminal bus e la razionalizzazione del servizio di trasporto pubblico.

Questo progetto di rigenerazione urbana rappresenta una grande opportunità per Arezzo, offrendo una visione innovativa di spazio urbano, basata sulla sostenibilità e sulla qualità della vita. Un futuro in cui la città si configura come un luogo dinamico e accogliente, in grado di rispondere alle esigenze della comunità e di inserirsi in una dimensione europea.