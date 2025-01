Arezzo, aggressione a Campo di Marte, due uomini feriti

Un’aggressione è avvenuta oggi, 23 gennaio 2025, a Campo di Marte, alle 16:30. Il 118 della ASL TSE è stato prontamente attivato per intervenire sul luogo dell’incidente. Due uomini sono rimasti coinvolti: un 28enne, che è stato trasportato in codice verde ad Arezzo, e un 36enne, il cui stato di salute ha richiesto il trasporto in codice 2, con un livello di gravità moderato, sempre presso l’ospedale di Arezzo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi delle ambulanze della Misericordia di Arezzo e della Croce Bianca di Arezzo, insieme alle forze dell’ordine, che stanno ora accertando la dinamica dell’aggressione. Al momento, non sono note le cause dell’incidente, ma le indagini sono in corso.