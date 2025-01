Baby Acquatic’s Day: una mattinata in piscina per neonati e genitori

Il Palazzetto del Nuoto di Arezzo ospita un evento gratuito per bambini da 0 a 4 anni, un’occasione per avvicinarsi al mondo acquatico in sicurezza.

Domenica 26 gennaio, dalle 9:30 alle 12:00, il Palazzetto del Nuoto di Arezzo aprirà le sue porte per il Baby Acquatic’s Day, un appuntamento gratuito dedicato ai bambini da zero a quattro anni e alle loro famiglie. Promosso dalla Sport Service in collaborazione con la Chimera Nuoto, l’evento propone un’esperienza unica di apprendimento e divertimento in acqua, favorendo un approccio sereno e sicuro all’ambiente acquatico fin dai primi mesi di vita.

Un metodo certificato per i più piccoli

Il Baby Acquatic’s Day si basa sul Metodo Giletto, un approccio didattico scientificamente riconosciuto per l’insegnamento del nuoto ai neonati. Il metodo prevede fasi progressive che includono:

Massaggio prenatatorio.

Adattamento all’acqua e sviluppo del riflesso d’apnea.

Galleggiamento, propulsione e autonomia natatoria.

Tecnici specializzati guideranno i partecipanti attraverso una lezione della durata di trenta minuti, organizzata in fasce orarie differenziate per età. Ogni bambino sarà accompagnato in vasca da un genitore, favorendo un momento di intimità e collaborazione familiare.

Benefici certificati

Le attività proposte non sono solo divertenti, ma hanno anche dimostrati vantaggi per lo sviluppo psicomotorio e fisico dei bambini, tra cui:

Rafforzamento della sicurezza in acqua e prevenzione dell’annegamento.

Stimolazione dell’appetito e del sonno.

Sviluppo del cervello, del linguaggio e del sistema cardiovascolare.

Riduzione dello stress e prevenzione dell’obesità.

La lezione sarà accompagnata da un sottofondo musicale e garantita dall’esperienza della Chimera Nuoto, affiliata alla “Scuola Nazionale di Educazione Acquatica Infantile”.

Come partecipare

Le famiglie interessate possono iscriversi o richiedere informazioni contattando la segreteria del Palazzetto del Nuoto o inviando una mail a chimerareception@gmail.com.

Non perdere l’occasione di condividere con il tuo bambino un’esperienza speciale e arricchente!