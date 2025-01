Stefano Rossi Entra nel consiglio direttivo dell’A.Re.T. – Asp

Il direttore della Casa di Riposo “Fossombroni” porterà la propria esperienza a supporto delle aziende pubbliche di servizi alla persona in Toscana.

Stefano Rossi, direttore della Casa di Riposo “Fossombroni”, è stato eletto nel consiglio direttivo dell’A.Re.T. – Asp (Associazione Regionale Toscana delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona) per il quadriennio 2025-2029. L’associazione rappresenta oltre trenta aziende pubbliche impegnate nell’assistenza alla persona, collaborando con istituzioni regionali, comuni e Asl per migliorare la qualità dei servizi offerti.

L’assemblea che ha aperto il nuovo anno dell’ente, partecipata da soci di tutta la Toscana, ha rinnovato il consiglio direttivo eleggendo, tra gli altri, Rossi, il quale sarà portavoce delle istanze, dei bisogni e delle problematiche delle strutture associate. La presidenza dell’A.Re.T. – Asp è stata affidata a Guido Pratesi, presidente della Asp “Città di Siena”, sostenuto e proposto da Antonio Rauti, consigliere delegato al sociale della Casa di Riposo “Fossombroni”.

L’elezione di Rossi è un riconoscimento alla sua lunga esperienza professionale e all’eccellenza dei servizi erogati dalla Casa di Riposo “Fossombroni”, che ospita ottanta residenti, autosufficienti e non, e si distingue per un modello assistenziale personalizzato.

Rossi ha commentato: «L’A.Re.T. – Asp è un interlocutore fondamentale per le istituzioni regionali, capace di mettere in rete oltre trenta aziende pubbliche di servizi alla persona. Ringrazio l’assemblea per la fiducia accordata: porterò in questo ruolo l’esperienza maturata in tanti anni di direzione, sia alla Casa di Riposo di Montevarchi che, dal 1994, alla Casa Pia».

La Casa di Riposo “Fossombroni” vanta una tradizione di rappresentanza attiva nell’A.Re.T. – Asp, avendo avuto in passato la propria presidente, Debora Testi, come vicepresidente dell’associazione.