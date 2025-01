Assolto dall’accusa di maltrattamenti: ridotta la pena per l’aggressione alla moglie

Un uomo che nel 2022 aggredì la moglie a martellate a Pozzo della Chiana è stato assolto dall’accusa di maltrattamenti in famiglia. Già condannato per tentato omicidio a sei anni, poi ridotti a tre anni e mezzo, l’uomo sta scontando la pena ai domiciliari. La moglie, inizialmente parte civile, si è ritirata dal processo per maltrattamenti dopo il divorzio e un accordo tra le parti. Il giudice ha assolto l’imputato, mentre il pubblico ministero aveva chiesto tre anni di reclusione. Le motivazioni della sentenza chiariranno le ragioni dell’assoluzione.