Cortona: intensificati i controlli antidroga, due arresti in un weekend

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della compagnia di Cortona hanno intensificato le attività di controllo mirate alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, portando all’arresto di due cittadini di nazionalità albanese, entrambi senza fissa dimora.

Primo arresto: cocaina nascosta sotto il poggiatesta

Il primo intervento si è svolto durante un servizio perlustrativo. I militari hanno fermato un’autovettura di una società di autonoleggio, condotta da un 25enne. Durante la perquisizione del veicolo, sono stati rinvenuti 13 ovuli contenenti cocaina (per un peso complessivo di 7 grammi), nascosti sotto il poggiatesta del sedile lato passeggero. L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo le formalità di rito.

Secondo arresto: droga e contanti sequestrati

La notte successiva, un’altra operazione ha portato all’arresto di un 20enne. Fermato a bordo di un’auto a Cortona, il giovane è risultato sconosciuto alle forze dell’ordine. La perquisizione ha permesso di trovare sotto il sedile anteriore lato guida una scatola per sigarette contenente 5 involucri di cocaina (per un totale di 3 grammi), oltre a 400 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Anche in questo caso, dopo il completamento delle procedure, il giovane è stato tratto in arresto.