Benvenuti al 18 gennaio 2025, un giorno in cui le stelle hanno deciso di lasciarvi in balia dei vostri difetti… ma con stile. Oggi sarà una di quelle giornate in cui ridere di voi stessi sarà più utile che cercare di cambiare il mondo. Pronti a immergervi in un mare di sarcasmo e verità pungenti?

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Oggi sei pronto a conquistare il mondo, peccato che il mondo abbia deciso di ignorarti. Consiglio tagliente: L’energia è fantastica, ma un po’ di strategia non guasterebbe. Altrimenti rischi di sembrare un bambino che corre senza meta.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Sei in modalità zen, ma solo perché non vuoi fare assolutamente nulla. Nota ironica: Riposarti va bene, ma non farlo sembrare una filosofia di vita. Ogni tanto prova anche l’ebbrezza del movimento.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Parli così tanto che oggi potresti essere confuso per una radio accesa. Provocazione del giorno: Se ogni tanto ascoltassi invece di parlare, potresti scoprire cose interessanti. Ma capisco che è chiedere molto.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Oggi sei un concentrato di dolcezza, ma gli altri ti trovano stucchevole. Suggerimento cinico: Va bene essere empatici, ma non trasformarti in un tappetino emotivo. I confini sono amici, non nemici.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Ti senti un re oggi, ma il tuo regno è fatto di illusioni. Verità scomoda: Se vuoi che gli altri ti rispettino, prova a dimostrarlo con i fatti, non solo con i discorsi. È dura, ma puoi farcela.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Oggi sei un perfezionista in crisi, perché nulla va secondo i tuoi piani. Nota tagliente: Non tutto dev’essere perfetto per funzionare. Impara ad accettare le cose come sono, anche se ti fa venire l’orticaria.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Indeciso come sempre, oggi rischi di perdere un’occasione per il semplice fatto di non scegliere. Consiglio ironico: A volte una decisione sbagliata è meglio di nessuna decisione. Sì, anche per te.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Oggi sei talmente misterioso che nemmeno tu capisci cosa vuoi. Suggerimento provocatorio: Essere enigmatico va bene, ma se nessuno ti capisce, forse è il caso di rivedere la tua strategia.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

La tua voglia di avventura oggi è alle stelle, ma il tuo conto in banca ti dice di stare a casa. Nota pungente: Le migliori avventure non sono necessariamente costose. Prova con qualcosa di semplice, tipo fare la spesa senza lista.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Sei inarrestabile, ma oggi rischi di sembrare più un bulldozer che una persona. Verità amara: La determinazione è fantastica, ma ogni tanto fermati a guardare se stai andando nella direzione giusta.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Oggi sei così avanti che sembri vivere nel 2050. Peccato che il resto del mondo sia fermo al 2025. Consiglio ironico: Essere originali va bene, ma ogni tanto prova a fare qualcosa di normale. Non ti farà male.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Ti senti poetico, ma gli altri ti trovano melodrammatico. Verità crudele: La sensibilità è un dono, ma non usarla come scusa per evitare la realtà. Prendi in mano la situazione, per una volta.