Medioetruria a Rigutino: Il sindaco Ghinelli sollecita Confindustria Toscana Sud

Il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, ha espresso la propria delusione per la mancata presa di posizione da parte di Confindustria Toscana Sud riguardo alla localizzazione della stazione AV Medioetruria a Rigutino.

“Non posso che esprimere delusione di fronte all’ennesimo rinvio e all’assenza di una posizione chiara e netta da parte di Confindustria Toscana Sud su un progetto strategico come quello della stazione AV a Rigutino,” ha dichiarato il sindaco. “È fondamentale che tutte le istituzioni del territorio facciano fronte comune per sostenere questa iniziativa, come emerso chiaramente dal consiglio provinciale e comunale congiunto svoltosi giovedì scorso.”

Ghinelli ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra enti locali e le realtà imprenditoriali del territorio per garantire la realizzazione di un’infrastruttura chiave per lo sviluppo economico e la sostenibilità. La stazione AV a Rigutino, secondo il sindaco, rappresenta un’opportunità unica per collegare Arezzo alle principali reti ferroviarie nazionali ed europee, incrementando l’attrattività del territorio per imprese e investitori.

“La stazione a Rigutino non è solo una questione locale: i suoi benefici si estenderebbero ben oltre i confini del territorio aretino, stimolando la crescita economica e favorendo la mobilità sostenibile. Lo scambio ferro-ferro migliorerebbe i collegamenti con le aree servite dalla linea lenta, riducendo il traffico su gomma e le emissioni,” ha aggiunto Ghinelli.

Rivolgendosi direttamente a Confindustria Toscana Sud, il sindaco ha invitato l’associazione a riconsiderare la propria posizione e a sostenere con decisione la realizzazione del progetto. Ha anche ribadito che la collocazione della stazione AV in una località diversa da Rigutino comporterebbe un peggioramento rispetto alla situazione attuale.

Infine, pur riconoscendo l’importanza del completamento della E78, Ghinelli ha sottolineato che la priorità assoluta resta la stazione Medioetruria a Rigutino: “Non si tratta più di un’opzione, ma di una necessità per il futuro sviluppo del nostro territorio.”