Lettera aperta di Nicchi, Nicotra e Mori al Presidente del Consiglio Comunale di Arezzo

Gentile Presidente,

Con la presente, noi, cittadini di Arezzo e individui che in passato hanno avuto il privilegio di ricoprire ruoli nelle istituzioni rappresentative del nostro Comune, esprimiamo una profonda preoccupazione in merito alla revoca della concessione della Sala Rosa del Palazzo Comunale per la proiezione del documentario “Maidan – La strada verso la guerra”, realizzato dal giornalista Vincenzo Lorusso.

Siamo turbati dalle motivazioni che hanno portato a questa decisione, in particolare dal fatto che il documentario sia stato giudicato in base a preconcetti, senza essere neppure visionato, e da etichette riduttive come “filo-russo” e “filo-Putin”. È inaccettabile che i cittadini di Arezzo vengano trattati come incapaci di valutare autonomamente il contenuto di un film che, non essendo vietato dalla legge, non dovrebbe essere sottoposto a censura.

Purtroppo, assistiamo troppo frequentemente alla criminalizzazione di posizioni critiche nei confronti della guerra in Ucraina, anche quando queste provengono da figure di grande autorità come Papa Francesco. Criticare la guerra non significa necessariamente supportare una parte, ma cercare di comprendere le radici profonde di un conflitto tragico, che ha causato un altissimo numero di vittime.

Sottolineiamo che il conflitto in Ucraina non è esploso “all’improvviso” con l’invasione russa, che per noi rimane comunque inaccettabile, ma ha radici storiche e geopolitiche che affondano nel disfacimento dell’Unione Sovietica, nel rovesciamento del presidente ucraino legittimamente eletto, nei fatti di Maidan, nell’espansione della NATO verso i confini della Russia e nella sanguinosa guerra civile tra la popolazione russofona e quella di lingua ucraina nel Donbass. Non si tratta di fare propaganda, ma di cercare di comprendere le dinamiche complesse che hanno portato a questa tragedia.

Per queste ragioni, vi invitiamo a rivedere la decisione di revocare l’uso della Sala Rosa e a permettere che i cittadini di Arezzo possano, in totale libertà, valutare il contenuto del documentario e decidere se condividere o meno i suoi messaggi.

Confidiamo nella vostra comprensione dello spirito di questa nostra lettera e restiamo in attesa di un vostro riscontro.

Cordiali saluti,

Paolo Nicchi

Gianni Mori

Alfio Nicotra

Articolo correlato: Arezzo, dove la propaganda diventa “inopportuna”