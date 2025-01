Il nuovo volontariato digitale: l’attivismo a portata di click

C’è un nuovo modo di fare volontariato, e non passa più solo per le tradizionali raccolte fondi o le iniziative in piazza. Oggi, grazie alla tecnologia, l’attivismo è diventato digitale, diffuso, a portata di click. Riccardo Luna, giornalista ed esperto di innovazione sociale, sottolinea spesso come il web abbia trasformato l’impegno sociale, rendendolo più accessibile, veloce e globale.

Ma cosa significa “volontariato digitale”? Fino a qualche anno fa, contribuire a una causa richiedeva una presenza fisica: raccogliere firme, distribuire cibo o partecipare a eventi locali. Oggi, un semplice click può fare la differenza: diffondere un appello sui social, sostenere una raccolta fondi online, offrire competenze specifiche a distanza. In pochi secondi, è possibile essere parte di una rete globale che agisce per il cambiamento.

Un esempio interessante di come il volontariato digitale integri idee tradizionali è rappresentato dalla Banca del Tempo, un sistema che permette alle persone di mettere a disposizione le proprie competenze e riceverne in cambio altre, senza scambio di denaro. Un idraulico può aggiustare il lavandino di una famiglia in difficoltà, ricevendo in cambio ore di ripetizioni per il proprio figlio. È uno scambio basato sul tempo e sui talenti personali, un modo concreto per costruire solidarietà. Oggi, grazie al digitale, queste reti possono superare i limiti territoriali, ampliando il raggio d’azione: piattaforme online potrebbero facilitare l’incontro tra domanda e offerta di tempo, creando nuove comunità interconnesse.

Luna spesso ribadisce che la tecnologia non sostituisce l’impegno umano, ma lo amplifica. Un progetto locale, come la Banca del Tempo, può diventare una best practice globale; una raccolta fondi può trasformarsi in un movimento internazionale. Tuttavia, il digitale porta con sé delle sfide: come garantire che l’impatto sia reale e non solo un fenomeno virtuale? Come costruire fiducia in un mondo mediato dagli schermi?

La risposta, secondo Luna, sta nell’uso consapevole della tecnologia. Le piattaforme digitali offrono strumenti potenti, ma ciò che conta è il valore che vi attribuiamo. Un click può sembrare banale, ma se consapevole e collettivo, può generare cambiamenti profondi. È il caso delle campagne di crowdfunding, che permettono di raccogliere fondi in tempi record, o delle petizioni online, capaci di influenzare decisioni politiche.

Il volontariato digitale è anche un’opportunità per includere chi, per ragioni logistiche o personali, non potrebbe partecipare fisicamente. Grazie a un computer o a uno smartphone, chiunque può contribuire, abbattendo le barriere e creando un senso di comunità globale.

Non è solo una questione tecnologica, ma culturale. La Banca del Tempo e altre iniziative simili ci ricordano che l’impegno sociale parte da una semplice idea: condividere ciò che abbiamo, che sia tempo, competenze o risorse. Nel mondo digitale, questa idea trova nuove forme per crescere e diffondersi, ma resta intatta nella sua essenza.

Come afferma Luna, “non serve un supereroe per cambiare il mondo, basta una connessione internet e la volontà di fare la differenza”. In un’epoca che sembra scorrere troppo velocemente, il volontariato digitale ci invita a rallentare, riflettere e agire insieme per ciò che conta davvero. Un click alla volta, possiamo costruire un mondo più giusto e solidale. S.S.C.

* Riccardo Luna (Roma, 20 marzo 1965) è un giornalista italiano specializzato in innovazione tecnologica e digitale. È stato il primo direttore dell’edizione italiana di Wired e promotore della candidatura di Internet al Premio Nobel per la Pace nel 2009. Ha ricoperto il ruolo di Digital Champion per l’Italia dal 2014 al 2016, promuovendo l’agenda digitale nel paese. Attualmente dirige Italian Tech, il portale dedicato a tecnologia e innovazione dei quotidiani La Repubblica e La Stampa.