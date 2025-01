Denunciati tre minorenni del Casentino per aggressione: perquisizioni e sequestri

– I Carabinieri della Compagnia di Bibbiena hanno denunciato tre minorenni del Casentino per un grave episodio di violenza avvenuto il 9 novembre 2024 nei pressi di Bibbiena Stazione. L’aggressione, condotta con la complicità di un maggiorenne, ha visto l’utilizzo di coltelli e bastoni, costringendo la vittima, un cittadino straniero, a fuggire per salvarsi.

Le indagini, immediatamente avviate, hanno permesso di identificare i responsabili grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. I giovani dovranno rispondere di concorso in minacce aggravate dall’uso di armi e detenzione di strumenti atti ad offendere.

Su disposizione della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, sono state eseguite perquisizioni domiciliari. Durante l’operazione, condotta alle prime ore del mattino di sabato scorso, è stata rinvenuta una pistola replica priva del tappo rosso, ora sotto sequestro. Ulteriori indagini sono in corso per accertare eventuali altre attività violente riconducibili al gruppo.

Questo episodio si colloca in un contesto più ampio di fenomeni di violenza giovanile che stanno interessando il territorio. Le forze dell’ordine continuano il loro impegno per contrastare tali fenomeni e garantire la sicurezza pubblica.

In parallelo, i genitori dei minori sono stati sollecitati dall’Autorità Giudiziaria a monitorare più attentamente il comportamento dei propri figli.