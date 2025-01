Nuovi successi per l’Alga Atletica Arezzo al Meeting Nazionale di Ancona

Un oro e un bronzo per la società aretina, con Mattia Falciani e Riccardo Cincinelli protagonisti

Arezzo – Grande performance per l’Alga Atletica Arezzo al Meeting Nazionale di Ancona, dove sessanta giovani atleti e atlete della società hanno gareggiato contro coetanei provenienti da tutta Italia. La manifestazione, che ha inaugurato la stagione agonistica 2025, ha visto la squadra aretina distinguersi con un oro, un bronzo e numerosi record personali, confermando il valore della preparazione svolta presso lo stadio di atletica “Tenti”.

Il risultato più brillante è arrivato dal giovanissimo Mattia Falciani (classe 2012), che si è aggiudicato la medaglia d’oro nel salto in alto categoria Ragazzi, superando l’asticella a 1.60 metri e distaccando di nove centimetri i suoi avversari. Tra gli Assoluti, Riccardo Cincinelli (classe 2005) si è messo in luce nei 60 ostacoli: dopo aver conquistato l’accesso alla finale con il quarto miglior tempo, ha chiuso in terza posizione con un crono di 8.55 secondi, che gli è valso la qualificazione ai Campionati Italiani Promesse Indoor.

Da segnalare anche le prestazioni di Nicholas Gavagni (2006), undicesimo nei 60 metri piani Uomini su ben 331 partecipanti con un tempo di 6.96 secondi, e Lorenza De Silva (2007), quindicesima nei 200 metri piani Donne con 26.10 secondi tra 179 concorrenti. Successo anche per Federico Rubechini (2004), cresciuto nell’Alga Atletica Arezzo, che ha primeggiato nel salto in alto con 1.97 metri.

«Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti al Meeting di Ancona – commenta Gloria Sadocchi, dirigente e tecnico dell’Alga Atletica Arezzo. – È stata un’occasione preziosa per il nostro settore giovanile di vivere un’esperienza di alto livello, confrontandosi con atleti di tutta Italia. I risultati, tra medaglie, record personali e qualificazioni, ci danno fiducia per le prossime sfide regionali e nazionali del 2025».

Una trasferta ricca di emozioni, che ha confermato il valore tecnico e umano della squadra aretina, pronta ad affrontare con entusiasmo i prossimi appuntamenti agonistici.