Auto rubata si schianta in centro ad Arezzo: urta due veicoli, poi gli occupanti fuggono a piedi

Un episodio dai contorni ancora poco chiari si è verificato ieri sera, poco dopo le 23, in via Niccolò Aretino, nel centro di Arezzo. Un’auto, presumibilmente rubata, ha attraversato la città a velocità sostenuta, urtando prima un’auto in sosta e poi schiantandosi contro un’ambulanza della Croce Bianca parcheggiata negli stalli riservati all’associazione.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo – una Mini che potrebbe appartenere a una donna, se le ipotesi iniziali saranno confermate – ha perso il controllo dopo la collisione con un’Audi. Dopo l’impatto con l’ambulanza, gli occupanti, quattro persone secondo alcune testimonianze, sono fuggiti a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

Un passante, che avrebbe rischiato di essere investito, è rimasto illeso. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia municipale, che sta cercando di ricostruire la dinamica esatta e di verificare i dettagli, inclusa l’effettiva proprietà del veicolo. Al momento l’indagine è in corso per chiarire i retroscena di quanto accaduto.