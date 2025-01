La riapertura del Golf Club di Poppi: un vantaggio per sport, turismo ed economia

POPPI (AR) – La riapertura del campo da golf di Poppi rappresenta una grande opportunità per lo sport, il turismo e l’economia del territorio. Il gruppo consiliare di opposizione, Poppi nel Cuore, esprime soddisfazione per il rinnovo della concessione al Golf Club Casentino Arezzo, che gestirà l’impianto per i prossimi dodici anni. Questa vicenda, che aveva visto una temporanea chiusura all’inizio dell’anno, si è risolta positivamente grazie alla vittoria dell’Asd Golf Club Casentino nella gara indetta dal Comune di Poppi.

La continuità nella gestione del campo da golf, del bar e della club house è stata la priorità per i consiglieri Carlo Toni, Giovanna Tizzi, Marco Seri e Marco Serrotti, che hanno sempre sostenuto l’importanza di premiare l’esperienza virtuosa della società sportiva. Un’ulteriore spinta è arrivata dal progetto di completamento delle diciotto buche, che contribuirà all’espansione e al miglioramento dei servizi per i soci e i golfisti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Inoltre, il lotto C del bando per i diritti edificabili è stato aggiudicato a un’impresa edile locale, con un incremento economico che ha superato le aspettative. “Pochi giorni fa – ha dichiarato Carlo Toni, capogruppo di Poppi nel Cuore – esprimevamo preoccupazione per la chiusura del campo, ma ora possiamo essere sollevati per il positivo esito di questa vicenda. Ringraziamo il Golf Club Casentino per aver preso con responsabilità l’unica offerta in gara, evitando la chiusura dell’impianto e rinnovando un impegno che ha portato avanti una tradizione sportiva di successo. Continueremo comunque a monitorare l’aspetto relativo ai diritti edificatori, affinché l’obiettivo turistico e ricettivo rimanga prioritario”.