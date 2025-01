Forte vento e incendi: 45 interventi dei Vigili del Fuoco ad Arezzo e provincia

Nelle ultime 24 ore, i Vigili del Fuoco di Arezzo sono stati impegnati in circa 45 interventi a causa del forte vento che ha colpito la provincia. Le operazioni hanno riguardato principalmente la rimozione di alberi caduti su strade e parcheggi, causando danni significativi ad alcune auto, in particolare in Via Arno ad Arezzo e nel piazzale del Planetario a Montevarchi.

Tra gli episodi più rilevanti, la strada della Manziana ad Arezzo è stata temporaneamente interrotta per la caduta di un palo della media tensione, prontamente messo in sicurezza dai tecnici Enel. Altri interventi hanno interessato grondaie pericolanti e cartelloni pubblicitari divelti. Le zone più colpite sono state quelle di Arezzo, con segnalazioni anche in Valdichiana e Valdarno. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Nel frattempo, i Vigili del Fuoco di Sansepolcro sono intervenuti sulla E45, nella provincia di Forlì-Cesena, per un incendio che ha coinvolto un autoarticolato. L’autostrada è stata momentaneamente chiusa in direzione sud, mentre in direzione nord è transitabile su una sola corsia.