Donna ferita gravemente in casa muore dopo una settimana: indagini in corso nell’aretino

Una donna di 50 anni, madre di due figli, è stata ritrovata priva di sensi all’interno della sua abitazione, con una ferita – presumibilmente alla testa – che si è rivelata fatale. La scoperta è avvenuta il 2 gennaio, quando un parente ha rinvenuto la donna in condizioni critiche.

Immediati i soccorsi: la donna è stata trasportata d’urgenza con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale le Scotte di Siena. Tuttavia, nonostante le cure, è deceduta il 9 gennaio a causa delle gravi ferite riportate.

L’episodio, avvenuto a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, ha dato il via a un’indagine della procura di Arezzo, che ha disposto l’autopsia sul corpo della donna, prevista per il 15 gennaio.

I carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno stanno conducendo le indagini e, al momento, non escludono alcuna ipotesi. Restano da chiarire le circostanze del ferimento e le cause precise che hanno portato alla tragedia.