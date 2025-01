Le tasse ad Arezzo dopo la vendita a Firenze (1400)

Nel 1400, ad Arezzo, vi erano numerose gabelle, ovvero imposte, riscosse direttamente dal Camerlengo, l’amministratore della comunità aretina, per tutta la vasta diocesi. Tra le principali tasse si annoveravano:

La gabella delle porte della città e dei paesi

La gabella sui molini del grano

La gabella sulle bocche (imposta per ogni membro della famiglia, mirata a limitare la prole)

La gabella sugli orti in città

La gabella sul bestiame

La gabella sui passeggeri in transito alle dogane di Monte San Savino, Ciggiano, Oliveto, Monterchi, Anghiari, Pieve Santo Stefano, Campi e Rassina

La gabella sul grano, sulle greggi, sulla farina, sul pane cotto

La gabella sui pesi e sulle misure utilizzate, sui banchi per la vendita al pubblico e persino per le cause legate a dispute civili

Tali imposte, che gravavano pesantemente sulla popolazione, contribuirono a frenare la crescita economica della comunità aretina, pur favorendo i commercianti e i proprietari terrieri strettamente legati al potere di Firenze. Questo sistema di tassazione e il controllo economico esercitato da Firenze portarono a un drammatico calo demografico: nel 1737 la popolazione di Arezzo si era ridotta a soli 6.000 abitanti.

Le porte di Arezzo nel XV secolo

Agli inizi del XV secolo, la città era dotata di quattro porte principali:

Porta di Santa Croce (nota anche come Porta Crucifera) Porta Santo Spirito Porta San Lorentino, successivamente ricostruita con i bastioni per ordine di Cosimo I Porta Tarlati, che sboccava presso la torre omonima, situata non lontano dall’attuale cimitero comunale, nell’avvallamento tra il Duomo e la cittadella fortificata della Fortezza

I trasporti commerciali

Tutte le partenze dei trasporti commerciali avevano origine da Piazza San Francesco. Da qui, i carri e le merci proseguivano lungo via San Vito (oggi via Cavour), imboccando la vetus Cassia in direzione di Firenze.