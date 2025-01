Eccoci all’oroscopo del 9 gennaio 2025, il giorno in cui le stelle decidono di farvi il regalo più grande: la verità spietata, servita con una spruzzata di sarcasmo e una fetta di cinismo. Preparatevi a ridere (o a piangere), perché la verità fa male, ma almeno è divertente.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

La tua voglia di comando oggi è fuori controllo, ma il tuo “esercito” è formato da persone che stanno fingendo di ascoltarti. Consiglio tagliente: Essere leader è bello, ma ogni tanto prova a chiedere cosa ne pensano gli altri. Potresti scoprire che hanno ragione.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Ti senti inamovibile come sempre, ma oggi potrebbe arrivare qualcuno a ribaltare le tue certezze. Nota pungente: Essere flessibili non significa perdere stabilità. Prova, magari non ti crolla il mondo addosso.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Oggi sei talmente pieno di idee che non ne concretizzi nemmeno una. Parli, sogni, pianifichi, ma il mondo intorno a te sta già sbadigliando. Provocazione del giorno: Hai mai pensato che l’azione parla più forte delle parole? No? È ora di iniziare.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Stai cercando conforto in ogni angolo, ma forse è il caso di smetterla di lamentarti per cose che hai creato tu. Consiglio cinico: La vita è complicata, ma la tua capacità di complicarla di più è un’arte. Smetti di esercitarti.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Oggi sei così sicuro di te che potresti vendere sabbia nel deserto. Peccato che nessuno abbia intenzione di comprare. Verità scomoda: L’autostima è una bella cosa, ma non dovrebbe mai superare la realtà.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Stai organizzando tutto nei minimi dettagli, ma il rischio è che il mondo decida di ignorare i tuoi piani. Nota ironica: Il caos è più forte di te. Abituati o preparati a una vita di frustrazione.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Ancora in bilico tra mille scelte? Oggi non sceglierai comunque nulla, quindi tanto vale rilassarti. Suggerimento pungente: La perfezione non esiste, quindi forse potresti accontentarti del meno peggio.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

La tua intensità oggi è così opprimente che qualcuno potrebbe evitarti come la peste. Consiglio provocatorio: Non tutto deve essere una questione di vita o di morte. Prova la leggerezza, non è così terribile come pensi.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

La tua voglia di scappare da tutto oggi è più forte che mai, ma forse è il caso di fermarti e affrontare i problemi. Nota tagliente: Fuggire è facile, risolvere è coraggioso. A te la scelta, tanto già sappiamo quale farai.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Oggi sei un mix di ambizione e pessimismo, e il risultato è che lavori il doppio per sentirti comunque insoddisfatto. Verità amara: Non serve raggiungere la vetta se non impari a goderti il viaggio.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Sei così originale che nessuno riesce a seguirti, nemmeno tu. Consiglio ironico: Essere un visionario va bene, ma ogni tanto ricordati che vivi sulla Terra, non su un altro pianeta.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Oggi sei un fiume di emozioni, ma il rischio è che ti sommergano. Verità crudele: Prima di salvare gli altri, impara a non affogare nelle tue stesse lacrime.