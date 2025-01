Foiano della Chiana: il carnevale più antico d’Italia torna dal 9 febbraio al 9 marzo

Il Carnevale di Foiano della Chiana, il più antico d’Italia, torna a colorare le strade del borgo medievale in provincia di Arezzo dal 9 febbraio al 9 marzo 2025. Per cinque domeniche, il paese si trasformerà nella capitale dei coriandoli, ospitando la 486ª edizione della manifestazione storica.

Un’esplosione di arte e spettacolo con i carri allegorici

Il cuore del Carnevale è rappresentato dai quattro mastodontici carri allegorici in cartapesta, creati dai maestri artigiani dei “Cantieri” di Foiano: Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici. Le imponenti opere, mosse da complesse strutture meccaniche, sfileranno tra le vie del centro storico, trasformando il borgo in un teatro a cielo aperto. La sfida tra i Cantieri, che si rinnova ogni anno, è il fulcro di una tradizione artistica e competitiva che ha reso famoso il Carnevale di Foiano in tutto il mondo.

Eventi collaterali per tutti i gusti

Il Carnevale non è solo carri, ma un concentrato di eventi pensati per ogni tipo di pubblico. Tra le novità di quest’anno spiccano due mostre: la prima è dedicata ad Ale Giorgini, illustratore internazionale, che presenterà un progetto speciale sulla comunicazione visiva del Comune; la seconda esporrà i costumi storici dei Cantieri, celebrando l’evoluzione stilistica del Carnevale.

Musica e intrattenimento per le serate di festa

Le notti di Foiano saranno animate da DJ di fama internazionale come Alex Neri, Fargetta e Ricky Le Roy, pronti a far ballare il pubblico con sonorità che spaziano dalla house alla techno. Torna anche “Avanti coi Carri Show,” il programma televisivo che porterà l’atmosfera del Carnevale nelle case degli spettatori.

Tradizione e innovazione tra cooking show e ospitalità

Non mancheranno i cooking show, dove sarà possibile scoprire e degustare le eccellenze culinarie locali. Per i camperisti è confermata l’area sosta attrezzata, ideale per vivere la manifestazione senza pensieri.

Una grafica d’autore

La comunicazione visiva della manifestazione è firmata da Ale Giorgini, noto illustratore e designer italiano, che con il suo stile unico darà un tocco contemporaneo alla tradizione del Carnevale.

Per scoprire il programma completo e le informazioni utili, visita il sito ufficiale: www.carnevaledifoiano.it.