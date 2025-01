Al CAS Tortaia nasce “Lo Sportello vicino a te”

Un servizio di ascolto e supporto sociale promosso dall’A.N.P.S. con il patrocinio del Comune di Arezzo

A partire da lunedì 13 gennaio, presso il CAS Tortaia di via Alfieri, sarà attivo “Lo Sportello vicino a te”, un servizio di ascolto e supporto sociale organizzato dalla sezione di Arezzo dell’A.N.P.S. (Associazione Nazionale della Polizia di Stato), con il patrocinio del Comune di Arezzo.

L’iniziativa nasce per offrire consulenza e sostegno a chi vive situazioni di disagio sociale legate a violenze, dipendenze, solitudine, difficoltà economiche o problemi di accesso ai servizi di tutela sociale. Grazie a professionisti esperti in ambito psicologico e legale, lo sportello si propone di ascoltare, orientare e, dove necessario, indirizzare le persone verso i servizi territoriali più adeguati alle loro necessità.

Un’attenzione particolare sarà dedicata al riconoscimento dei segnali di violenza di genere, con un accompagnamento emotivo e pratico verso le istituzioni competenti per prevenire ulteriori conseguenze. Lo sportello vuole anche offrire supporto per piccole difficoltà quotidiane, come la compilazione di documenti o l’accesso ai servizi online, spesso ostacolo per chi non ha familiarità con gli strumenti digitali.

La società attuale registra crescenti fragilità, come le ludopatie o l’Internet Addiction Disorder, che colpiscono sempre più persone, così come i disagi legati all’uso eccessivo dei social media, che possono provocare stress, ansia e isolamento. La solitudine, specialmente tra gli anziani, rappresenta un altro fenomeno su cui l’iniziativa vuole intervenire, offrendo un contatto umano e un punto di riferimento per tutta la comunità.

“Questo progetto sperimentale ha tre punti di forza fondamentali: il ruolo dei centri di aggregazione sociale come luoghi al servizio di tutti, il contributo delle associazioni come l’A.N.P.S. che si impegnano per il bene comune, e il sostegno delle istituzioni nel costruire risposte concrete per i cittadini in difficoltà”, ha dichiarato il vicesindaco Lucia Tanti.

“La nostra missione è essere presenti dove c’è più bisogno, non con uno sportello fisso, ma con un servizio mobile e vicino alle persone”, ha spiegato Anna Maria Esposito, responsabile dell’A.N.P.S. di Arezzo ed ex funzionaria della Polizia di Stato.

Anche il presidente del CAS Tortaia, Renato Peloso, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Avere ospitato questo progetto ci rende orgogliosi. È un servizio aperto a tutta la città che arricchisce il nostro centro”.

Lo sportello sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 16:00 alle 18:00. Per informazioni o contatti: email: losportellovicinoate@gmail.com, telefono: 349 2255335.

Inoltre, verranno raccolti dati anonimi sugli accessi e sulle esigenze emerse, per migliorare continuamente il servizio e rispondere alle reali necessità della comunità.