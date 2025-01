Violenza dopo una settimana di matrimonio: moglie aggredita con un bastone per gelosia

L’ha colpita con violenza, accecato dalla gelosia, mandandola all’ospedale con quindici giorni di prognosi. La coppia si era sposata da appena una settimana, ma la nuova vita insieme è degenerata in un grave episodio di violenza di genere.

Il fatto riferito dalla Nazione, è accaduto in Valdichiana, nelle frazioni del Cortonese, un territorio scosso da questo ennesimo caso che riflette un fenomeno purtroppo in crescita anche nel territorio aretino.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione è avvenuta durante il weekend. I due, che si erano trasferiti da pochi mesi nella zona, non sono originari del luogo. La lite, che sembra essere l’ultima di una serie di episodi analoghi, si sarebbe scatenata per motivi di gelosia da parte dell’uomo. La discussione è rapidamente degenerata, e lui è passato alle mani, utilizzando anche un bastone per colpirla con brutalità.

Dopo l’aggressione, la donna si è recata al pronto soccorso di Arezzo, dove le sue ferite sono state giudicate guaribili in due settimane. Successivamente, ha sporto denuncia contro il marito presso i carabinieri, facendo scattare il protocollo del codice rosso. Questa procedura, pensata per i casi di violenza domestica, garantisce tempi rapidi di intervento: il pubblico ministero viene informato immediatamente e ha l’obbligo di ascoltare la vittima entro tre giorni.

L’aggressore, un cittadino tunisino già noto alle forze dell’ordine, al momento non è sottoposto a misure cautelari. Le indagini sono in corso, mentre il caso riaccende i riflettori sull’urgenza di contrastare la violenza di genere con strumenti sempre più efficaci.