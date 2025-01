Braccia e gambe, meno farmacia e più palestra

Gli anni portono via la massa muscolare. Non possiamo fermare gli anni. Fermiamo allora la perdita dei muscoli. Lo si può fare.

Anzi lo dobbiamo fare se vogliamo vivere a lungo in piena efficienza ed in salute ad ogni età. La maggior parte dei muscoli sta nelle braccia e nelle gambe.

Si chiama sarcopenia la perdita dei muscoli, e’ una epidemia silenziosa e progressiva. In apparenza non succede nulla.

Si può accusare un po’ di astenia, avere difficoltà a stare in piedi a lungo e sentire la necessità di mettersi a sedere.

Oppure alzarsi con difficoltà da seduta in piedi ed avere la necessità di appoggiarsi su qualcosa con le mani. Si ha sarcopenia quando una persona non riesce a sollevare un peso oppure ad aprire una bottiglia di acqua minerale.

Arriva all’improvviso la sensazione di non avere più la forza nelle gambe e nelle braccia. Lo svuotamento progressivo delle gambe e delle braccia e’ lento fino ad un certo punto volumetrico, poi all’improvviso precipita ed accelera. E si vede.

La modifica estetica delle gambe, interno coscia, non esprime solo una variazione di immagine ma indica lo stato di salute di un corpo.

I primi muscoli si perdono nei glutei, e ciò compromette la postura, la stazione eretta. . Esiste solo una scelta: mantenere i muscoli delle braccia e della gambe.

Camminare camminare per mantenere i muscoli delle gambe, usare cyclette, tappeto ruotante. Eseguire ogni giorno esercizi di resistenza con molle, elastici, pesi per le braccia. Andare in palestra, sudare e “sentire” i propri muscoli che non riescono a fare gli esercizi di resistenza.

Portare e tenere il muscolo cardiaco a 100/120 battiti al minuto per almeno una ora (intervalli per recuperare adeguata respirazione) e’ terapia contro l’invecchiamento.

La pigrizia fa invecchiare ed ammalare. Meno farmacia e più palestra.

Non ci sono scuse o si difende la propria massa muscolare oppure si va alla deriva verso la malattia.

L’attività motoria e’ un “vaccino” naturale di lunga e sana vita fisica e psichica. La pigrizia e’ un segno di senescenza ad ogni età .