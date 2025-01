San Zeno e l’inquinamento: la Regione Toscana si sveglia tardi

La Regione Toscana “scopre” che nell’area di San Zeno (Ar) e limitrofe c’è un inquinamento diffuso…

Dopo la recente nota della Toscana indirizzata all’Azienda USL Sudest su casi di inquinamento diffuso nella zona di San Zeno, con la quale si chiede se sono (sic!) o erano (ari-sic!) presenti in loco industrie che utilizzano o hanno utilizzato, per la propria attività produttiva, composti organo-alogenati volatili tipo PCE (Tetracloroetilene) e TCE (Tricloroetilene) o trielina…viene da dire “Buongiorno Regione, ben svegliata, dormito bene?”…

A parte l’ironia su queste “scoperte”, sono oltre 70 – ad oggi – le aziende della suddetta zona industriale che potrebbero usare i suindicati composti per le loro lavorazioni: come per tutti gli inquinanti, gli organo-alogenati si diffondono nell’ambiente in base alle proprietà fisiche e chimiche dei composti e dalla loro persistenza, affinità e diffusione nelle diverse matrici ambientali (acqua, aria, suolo). In particolare, le caratteristiche di Tetracloroetilene (PCE) e Tricloroetilene (TCE) sono sia l’elevata volatilità che la densità notevolmente maggiore di quella dell’acqua, nonché la limitata solubilità in acqua.

Badando al sodo e purtroppo, il PCE produce effetti dannosi sulla salute, tramite esposizioni a lungo termine, con aumento del rischio di cancro alla vescica, di linfoma non-Hodgkin e di mieloma mulitplo.

Mentre il TCE è cancerogeno certo per l’uomo (Gruppo 1) attraverso tutte le vie di esposizione e rappresenta un consistente pericolo per la salute umana per la tossicità a livello del fegato, dei reni, del sistema nervoso centrale, del sistema immunitario e del sistema riproduttivo maschile; a peggiorare il quadro, effetti tossici sono anche rilevati a carico dello sviluppo dell’embrione e del feto.

Cara Regione Toscana (ex) Felix, vuoi cortesemente cominciare a tutelare la salute degli abitanti e dei lavoratori di quelle aree? Altresì, caro Governatore Eugenio Giani, vuoi iniziare a pensarci pure tu a queste “cose”, oltre a concentrarti sulle consuete tartine, nell’occasione del primo dell’anno bagnate col tuo consueto tuffo acrobatico nelle acque fiorentine dell’Arno?

Fausto Tenti, Costituente comunista, Sez. prov. Arezzo.