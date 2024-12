Cenone di Capodanno: consigli dell’ASL per una cena gustosa e sicura

L’alimentazione non è solo nutrizione, ma anche socialità e convivialità, soprattutto durante le festività. Tuttavia, affrontare pasti abbondanti come il cenone di San Silvestro richiede alcune accortezze per mantenere un equilibrio tra gusto e benessere.

Evitare pasti sbilanciati

«Saltare la colazione o il pranzo per compensare una cena abbondante non è una buona idea», spiega Nicola Vigiani, direttore dell’area dipartimentale Igiene pubblica e nutrizione dell’ASL Toscana sud est. È preferibile mantenere pasti regolari e leggeri durante la giornata.

Un consiglio per il dessert: «Non è necessario consumare dolci solo per tradizione, soprattutto dopo un pasto molto ricco. Optare invece per frutta fresca, come gli agrumi di stagione, che sono ricchi di vitamine», suggerisce il dottor Vigiani.

Un menù più leggero e bilanciato

Anche per il cenone, è possibile rispettare le tradizioni culinarie senza appesantirsi. «Antipasti e contorni a base di verdure sono una scelta ideale per iniziare il pasto con leggerezza. Per i secondi, si possono prediligere proteine vegetali, come lenticchie, o pesce azzurro, ricco di omega-3. Meglio optare per cotture leggere, come quella al forno, e ridurre l’uso del sale, sostituendolo con spezie», consiglia Vigiani.

Le bevande zuccherate e gasate andrebbero evitate, così come l’eccesso di alcolici. «Beviamo con moderazione, scegliendo acqua per accompagnare i pasti e mantenere un bilancio calorico più sano».

Conservazione dei cibi: attenzione alla sicurezza

La corretta conservazione degli alimenti è fondamentale per evitarne lo spreco e consumarli in sicurezza. «I cibi non consumati subito devono essere conservati in frigorifero e, se necessario, congelati. Per il congelamento, è importante utilizzare contenitori adeguati e annotare la data. Gli alimenti già cucinati devono essere consumati entro due mesi, mentre quelli crudi possono essere conservati fino a sei mesi», spiega Giorgio Briganti, direttore del Dipartimento di prevenzione.

Linee guida per una conservazione sicura

Conservare prodotti freschi integri, evitando di manipolarli. Se spezzettati, è meglio cucinarli prima.

Non congelare cibi già scongelati; questi devono essere consumati o cotti immediatamente.

Evitare contaminazioni tra alimenti già cucinati e utensili usati per altri cibi.

Infine, è consigliabile non eccedere con le quantità: «Preparare porzioni e scorte equilibrate riduce la necessità di conservazioni prolungate, che rischiano di compromettere la qualità degli alimenti», conclude Briganti.

Seguendo questi semplici consigli, sarà possibile godersi il cenone di Capodanno senza rinunce e in totale sicurezza.