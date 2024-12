Capodanno in sicurezza: attenzione agli animali e divieti nel centro storico

L’appello dell’assessore Giovanna Carlettini per un Capodanno rispettoso degli animali

“Preparandoci a festeggiare l’arrivo del nuovo anno, desidero ribadire l’importanza di garantire il benessere dei nostri amici animali. Sappiamo ormai quanto i botti spaventino cani, gatti e altri animali domestici o d’affezione. Invito tutti a proteggerli, tenendoli in luoghi chiusi e coccolandoli fino al ritorno della tranquillità. Questa è una precauzione fondamentale, oltre a quelle necessarie per la sicurezza delle persone, specialmente nei luoghi pubblici o privati di aggregazione”, ha dichiarato l’assessore Giovanna Carlettini.

Ordinanza per i festeggiamenti di fine anno: divieti e sanzioni

Per garantire la sicurezza durante i festeggiamenti, è stata firmata un’ordinanza che vieta l’utilizzo di fuochi d’artificio, petardi e altri artifici pirotecnici nell’area del centro storico nei giorni di martedì 31 dicembre 2024 e mercoledì 1 gennaio 2025.

Inoltre, dalle ore 12:00 del 31 dicembre alle ore 7:00 del 1 gennaio, ai titolari di esercizi commerciali, temporanei o fissi, laboratori artigianali e distributori automatici presenti in piazza Sant’Agostino e nelle aree di via Garibaldi (tra Corso Italia, via de’ Mannini e via della Minerva) e via Pietro Aretino, è vietata la somministrazione e la vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro o lattine.

Chiunque, all’interno del perimetro indicato, non potrà portare o utilizzare contenitori di vetro o lattine, né oggetti che possano essere considerati pericolosi.

Le violazioni a queste disposizioni saranno punite con sanzioni amministrative fino a 200 euro.