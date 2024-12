Astronave 2 e 3

L’ASTRONAVE 2

Menco, il capitano, era ancora intontito. Il calcolo di Tonio era sbagliato di poco, e Bruno, seguendo la traiettoria di Tonio e mantenendo la stessa velocità, era andato per la tangente, accelerando la velocità dell’astronave a un livello iper-esponenziale rispetto a quella della luce. Inoltre, avevano imboccato un tunnel galattico che li aveva spediti verso la galassia di Andromeda.

Bruno era rimasto incollato al manubrio e aveva le orbite degli occhi leggermente distaccate dalla testa. Gli ci volle un po’ di tempo perché tornassero al loro posto. Tonio, dalla rabbia per aver sbagliato il calcolo di 5 gradi di incidenza sull’atmosfera terrestre, aveva spezzato tre lapis. Ma ormai, anche se erano passati pochi minuti temporali, loro avevano percorso milioni di anni luce.

Menco: “Unde saremo ora?!”

Tonio: “Secondo i miei calcoli, siamo nella galassia di Andromeda!”

Bruno, ripresosi: “Tonio, vaffa…!”

Menco: “Su, non perdiamoci d’animo. Cerchiamo un pianeta ospitale dove possiamo mangiare, in quanto si sono finite tutte le riserve… e pure il vino!”

Bruno: “Capo, il manubrio non risponde ai comandi. Siamo attratti da una forza… attrattiva!”

Tonio: “Certo, non può essere repulsiva se ci attrae, no?”

Menco: "Metti i retromotori, dai Bruno! Se no ci sfragelliamo su quel pianeta!"

Splash (rumore)

La navicella ammarò in un mare d’acqua giallastra e con un odore strano: sembrava brodo di gallina. Tonio: “Siamo a casa?! Sento l’odore di casa della mi’ suocera!”

Bruno: “Sie, ora ti danno anche i crostini con fegatelli, vinsanto e capperi, e pure un po’ di acciughina!”

Menco: “Non dite bischerate… ma attenti, vedo sbucare dall’acqua delle sirene!”

Bruno: “Quella mora mi tira! Ha due tette ben fatte! Anche quella bionda non è male!”

Tonio: “Hanno un occhio solo!”

Bruno: “Miran meglio l’attrezzo, fattelo dire da me, che sono un cacciatore!” Menco, uscito dalla porticina laterale su una pedana retrattile (lo scafo reggeva anche come mezzo di navigazione), si rivolse a quegli esseri basso-squamosi ma alto-attraenti (salvo il mono-occhio):

“Noi essere di Arezzo, della Terra, che sta nella Via Lattea. Voi, mezzi pesci e mezze donne, chi siete?!” Trinka, la più alta delle sirene, che si ergeva dall’acqua sbattendo la sua larga coda pinnata, rispose:

“…Siamo di qua!”

ASTRONAVE TRE, LE SIRENE

Menco pensava che nella sua Odissea avrebbero trovato un pianeta di macachi; invece erano delle sirene da un occhio solo, ma con un corpo non male fino ai fianchi.

Dopo i convenevoli, dovuti alle reciproche presentazioni, il capitano domandò:

“Come fate a parlare così bene la nostra lingua!?”

La lungacciona Trinka, che aveva preso per prima la parola tra quelle donne pesce, rispose:

“Siamo personaggi di uno stesso autore!!”

Tonio delle Poggiola intervenne:

"Ma che c'entra l'autore? Se seguiamo, in un racconto logico, si dovrebbe dare una spiegazione, come se io a questo punto dicessi che non me va più de stare in questa compagnia e vi dicessi: torno a casa!!…"