Arezzo, basta natali di massa

Con grande sollievo molti aretini, specie quelli che abitano nel centro storico e nelle zone in cui la masnada di turisti della Città del Natale si affolla, sta contando con impazienza i giorni che mancano allo sbaracco di questa folle iniziativa incoraggiata dall’Amministrazione.

Mentre tutte le città come Venezia, Firenze, Roma, Napoli stanno protestando e arginando l’overtourism, la gentificazione e i catastrofici danni di masse indistinte di gente che invade e scarnifica quei luoghi, Arezzo insiste demenzialmente in senso opposto.

Una scelta insensata, assurda, che mortifica e penalizza chi vive qui tutto l’anno, costretta perr due mesi a sentirsi sacrificata per fare divertire i turisti, senza aver nessun beneficio.

Si, perché ristoratori e albergatori che godono del flusso di denaro turistico sono pochi, sempre i soliti, mentre per la stragrande maggioranza solo disagio, fastidio e soprusi.

Arezzo è fatta sopratutto di impiegati, operai, pensionati, casalinghe, studenti, imprenditori, che di questo mostruoso carrozzone non beneficiano, anzi ne sono danneggiati.

Difficoltà di parcheggiare vicino a casa, rischio multe assiduo e costante, auto dei visitatori e bus turistici ovunque, perfino dentro a giardini e piazzole private, strade bloccate, code chilometriche per entrare e uscire dall’autostrada, percorsi obbligati labirintici per percorrere pochi metri, addirittura sensi obbligati di marcia a piedi, col rischio di metterci due ore per tornare a casa propria.

Tutto questo e altro: spazzatura, lerciume e rifiuti ovunque, pagati da chi ci vive e non dai turisti, schiamazzi e casino sotto le abitazioni del centro storico a qualsiaisi ora, senza contare le lamentele di molti negozianti, che sommersi dal flusso di gente a rullo compressore, non hanno possibilità di far entrare qualcuno nei negozi (vedi Corso Italia).

In compenso nelle periferie o al d fuori della Città del Natale, desrtificazione, abbandono e indifferenza, come se Arezzo fosse solo una piccola parte e non il tutto.

Il tam tam mediatico, degli organi di informazione esalta e glorifica questo assalto natalizo, senza però evidenziare tutto il lato oscuro, il rovescio della medaglia.

Tanta, troppa gente è stufa e non vorrebbe più queste iniziative, almeno non così invasive e durature.

Voci che abbiamo raccolto ovunque, davvero una moltitudine infastidita e irritata da un’atteggiamento istituzionale che calpesta e non tiene conto dei diritti di chi ad Arezzo ci vive e ci lavora tutto l’anno.

L’auspicio di molti cittadini è veramente uno stop alla Città del Natale fatta così, ma chi amministra Arezzo, che ascolta solo una certa parte economica che poi decide davvero la governance reale, dovrebbe capire che qualcosa non va bene, che la protesta seppure non pubblicizzata è molto sentita.

Ci auguriamo che tutto possa cambiare, sapendo conciliare il turismo con l’esigenza di chi è cittadino stabile.

Ma sappiamo già che, di fronte al soldo facile, certe orecchie faranno fatica ad ascoltare.

Firmato: Suschino