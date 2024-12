Addio a Slavka Taskova, indimenticabile icona del bel canto e anima della Fondazione Guido d’Arezzo

Con profonda commozione, la Fondazione Guido d’Arezzo annuncia la scomparsa di Slavka Taskova Paoletti, presidente onoraria della Fondazione e celebre interprete del bel canto, avvenuta ieri. Il Presidente della Fondazione e Sindaco di Arezzo, Ing. Alessandro Ghinelli, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Artistico del Polifonico M° Luigi Marzola, il Direttore Artistico della stagione concertistica e tutto lo staff esprimono il loro cordoglio per la perdita di una figura straordinaria che ha segnato la storia musicale di Arezzo e del panorama internazionale. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio presso la Chiesa di Santa Maria della Pieve.

Nata a Sofia nel 1937, Slavka Taskova ha mostrato sin da giovane un talento musicale eccezionale, perfezionandosi in pianoforte e canto al Conservatorio Nazionale di Sofia. La sua carriera l’ha portata in Italia, dove ha frequentato l’Accademia Chigiana di Siena. Ad Arezzo, dopo il matrimonio con Pier Paolo Paoletti, si è distinta per il suo impegno artistico e culturale, diventando una cittadina amata e stimata. Prima presidente della Fondazione Guido d’Arezzo e successivamente presidente onoraria, ha dedicato la sua vita a valorizzare la musica nella comunità locale.

Protagonista delle più prestigiose scene musicali internazionali, Slavka Taskova ha collaborato con artisti di fama mondiale come Luigi Nono, Claudio Abbado, Pierre Boulez e Patrice Chéreau. Memorabili le sue interpretazioni di opere contemporanee come Passaggio di Luciano Berio e Lulu di Alban Berg, che hanno messo in risalto la sua versatilità vocale e la sua profondità interpretativa. Ad Arezzo, ha promosso iniziative di grande valore, tra cui il progetto “Arezzo Città della Musica”, Le Stanze dell’Opera e borse di studio per giovani talenti.

Mario Cassi, vicepresidente della Fondazione Guido d’Arezzo, ha ricordato con emozione il suo primo incontro con la “Signora”, come era affettuosamente chiamata dagli allievi. “Era l’autunno del 1991, avevo meno di 18 anni e poco talento rispetto agli altri allievi. Eppure, con il suo intuito speciale, disse: ‘Vieni anche tu a lezione, qualcosa mi dice che potresti avere una voce interessante.’ Da allora, la sua guida è stata fondamentale per me.”

Cassi ha raccontato aneddoti che rivelano il lato umano di Slavka Taskova: un’eleganza da vera diva unita alla semplicità di una cittadina aretina, capace di cucinare per i suoi studenti piatti come il cinghiale. Come maestra, era unica: il suo orecchio assoluto e la ricerca della perfezione si univano a una generosità e umiltà rare, incoraggiando i suoi allievi a continuare a perfezionarsi anche altrove.

“Quando debuttai alla Scala, volle prestarmi la sua casa milanese, dove scoprii spartiti, foto e ricordi di una carriera straordinaria, che non aveva mai ostentato. Era una diva sul palco ma semplice nella vita quotidiana. I suoi insegnamenti mi accompagnano ancora oggi e cerco di trasmetterli ai giovani che si formano qui ad Arezzo. Non solo lezioni di canto, ma vere e proprie lezioni di vita.”

Slavka Taskova Paoletti lascia un’eredità che va oltre la musica: ha ispirato generazioni di artisti e contribuito a fare di Arezzo un centro di eccellenza musicale. Alla famiglia, in particolare al marito Pier Paolo Paoletti e al figlio Riccardo, va il sentito cordoglio di tutta la comunità.

Grazie, Slavka, per aver donato ali ai sogni e alle voci di tanti giovani. Il tuo ricordo resterà eterno nel cuore di Arezzo e della musica mondiale.