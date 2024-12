MEDORA: Il futuro outlet dell’oro ad Arezzo nella stazione Medioetruria

Una proposta ambiziosa per valorizzare l’identità e l’economia di Arezzo



Il progetto MEDORA (MEDioetruriaORoArezzo) propone la realizzazione di un outlet dedicato alla produzione orafa aretina all’interno della futura stazione Medioetruria, in località Ristradella di Arezzo. Questa iniziativa si inserisce nel quadro di valorizzazione delle eccellenze locali e punta a rendere Arezzo un punto di riferimento per l’oreficeria italiana.

L’idea nasce nel 2009, quando l’architetto Vincenzo Sorge protocollò una proposta per la costruzione della stazione Medioetruria nel punto in cui i binari, paralleli e distanti 100 metri, offrivano condizioni ideali. La proposta ottenne:

Approvazione preliminare dal Consiglio Comunale il 20 settembre 2019, con la richiesta di una valutazione urbanistica dettagliata.

Conferma indiretta nel 2022, quando il Consiglio Comunale raccomandò il sito di Ristradella per la stazione.

Nel dicembre 2024, Sorge presenta una variante: integrare o sostituire il parco enogastronomico previsto con un outlet dedicato all’oro aretino, che rappresenta il cuore produttivo e culturale della città.

MEDORA TAVOLE GRAFICHE

L’outlet MEDORA offrirebbe un’esperienza unica: acquistare l’oro direttamente dai produttori locali. Attualmente, ad Arezzo manca uno spazio dedicato dove i turisti potrebbero scoprire e acquistare manufatti orafi. MEDORA mira a colmare questa lacuna, offrendo una gamma completa di servizi:

Negozi permanenti e temporanei : Spazi per le aziende orafe locali, che potranno affittare o acquistare punti vendita per esporre e vendere i propri prodotti.

Mostre permanenti e temporanee : Esposizioni dei pezzi più celebri della tradizione orafa e dei nuovi design.

Centro per l'impiego nel settore orafo : Un punto di incontro tra domanda e offerta di lavoro, che favorirà il reclutamento di giovani talenti.

Spazi per eventi e convegni: Incontri rivolti sia agli addetti ai lavori che ai consumatori, per promuovere la cultura dell'oro.

Per mantenere costante l’interesse, MEDORA organizzerà eventi come:

Mostre mercato tematiche (anelli, collane, gioielli per matrimoni, ecc.).

Eventi promozionali e presentazioni di nuovi prodotti.

Sconti e pacchetti speciali per incentivare i viaggiatori a visitare l’outlet.

La futura stazione Medioetruria, arricchita dall’outlet, diventerà un hub pulsante di attività. Situata in una posizione strategica tra l’autostrada A1 e la E78, sarà facilmente accessibile sia in treno che in auto. Inoltre, il continuo afflusso di viaggiatori garantirà un flusso costante di visitatori per l’outlet.

Costi contenuti grazie al partenariato pubblico-privato : Un privato co-finanzierà la stazione in cambio della gestione degli spazi commerciali.

Aumento della competitività del sito di Arezzo: Il progetto MEDORA renderà il sito di Ristradella più appetibile nella valutazione costi-benefici, grazie al risparmio statale e al potenziale aumento dei biglietti venduti.

MEDORA è molto più di un semplice outlet: rappresenta un’opportunità per Arezzo di consolidare la sua identità come capitale dell’oreficeria italiana. L’iniziativa punta a creare uno spazio dinamico, capace di attirare turisti, incentivare le aziende locali e promuovere l’occupazione.

Con MEDORA, l’immagine dell’oro sarà per sempre legata ad Arezzo, accogliendo i visitatori con uno spettacolo di eccellenza e tradizione sin dal loro arrivo alla stazione Medioetruria.