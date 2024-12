Benvenuti all’oroscopo del 20 dicembre, dove le stelle si sono alzate con il piede sbagliato ma promettono di regalarci qualche perla di saggezza (o almeno qualche risata). Oggi gli astri non risolvono problemi, ma vi daranno il giusto spunto per affrontarli con un sorriso ironico e un pizzico di provocazione.

Ariete

(21 marzo – 20 aprile)

Oggi siete così carichi che sembrate appena scesi da una montagna russa di caffeina. Va bene essere energici, ma occhio a non sembrare una palla demolitrice emotiva. Non tutto si risolve con forza bruta: provate anche con un po’ di diplomazia (sì, è una parola vera).

Toro

(21 aprile – 20 maggio)

Oggi siete determinati a proteggere il vostro sacrosanto diritto al relax, ma qualcuno potrebbe arrivare a disturbarvi con domande tipo: “Hai fatto la lista dei regali?” Le stelle vi suggeriscono di fingere un mal di testa e tornare sotto la coperta. Nessuno potrà biasimarvi.

Gemelli

(21 maggio – 21 giugno)

Oggi parlate così tanto che persino il vostro riflesso nello specchio sembra dirvi: “Basta, ti prego.” Va bene essere brillanti, ma ricordate che anche gli altri hanno una voce (e forse qualcosa da dire). Date loro almeno cinque minuti di gloria.

Cancro

(22 giugno – 22 luglio)

Oggi vi sentite in vena di coccolare chiunque, ma attenzione: non tutti vogliono il vostro abbraccio terapeutico. Qualcuno potrebbe preferire il silenzio o, peggio, il cinismo. Risparmiate le vostre energie per chi davvero apprezza il vostro lato tenero (tipo un gatto).

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Oggi siete al massimo del vostro splendore e lo sapete. Ma non tutti saranno pronti a reggere il peso del vostro ego, soprattutto quando inizierete con i monologhi sulle vostre imprese eroiche. Le stelle consigliano: meno parole, più sorrisi (sì, funzionano meglio).

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Oggi siete un mix perfetto tra Marie Kondo e un project manager in crisi. Siete pronti a riorganizzare la vita di chiunque, ma non tutti apprezzano il vostro zelo. Ricordate: il caos di qualcuno potrebbe essere il suo modo di vivere (anche se voi lo chiamate disastro).

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Oggi siete in modalità mediatore universale, ma qualcuno potrebbe portarvi al limite con richieste assurde. Quando vi troverete di fronte all’ennesimo “Decidi tu”, non sentitevi in colpa a rispondere con un bel “No”. La pace mondiale può aspettare.

Scorpione



(23 ottobre – 22 novembre)

Oggi siete avvolti da un’aura di mistero che vi rende irresistibili. Ma non esagerate: a volte un po’ di trasparenza fa miracoli. No, non vi stiamo chiedendo di svelare tutti i vostri segreti, ma almeno dite qualcosa di meno criptico tipo: “Ho fame.”

Sagittario



(23 novembre – 21 dicembre)

Oggi siete pronti a conquistare il mondo, ma attenzione: il mondo non sempre risponde con lo stesso entusiasmo. Forse è meglio partire con qualcosa di meno impegnativo, tipo conquistare il frigo. Le stelle approvano.

Capricorno



(22 dicembre – 20 gennaio)

Oggi siete talmente concentrati sui vostri obiettivi che potreste dimenticare che esistono anche gli esseri umani. Ogni tanto, alzate lo sguardo e provate a interagire con il resto del mondo. Non vi farà male. Forse.

Acquario



(21 gennaio – 19 febbraio)

Oggi la vostra testa è tra le nuvole, ma non è una novità. Le stelle vi invitano a scendere almeno per un attimo: c’è un mondo reale che aspetta i vostri geniali contributi (o almeno la vostra attenzione). Solo per oggi, provate a essere un po’ pratici.

Pesci



(20 febbraio – 20 marzo)

Oggi siete così sognanti che persino un unicorno arcobaleno potrebbe sembrare troppo realistico per voi. Va bene vivere nel vostro mondo fantastico, ma ricordate: qualcuno potrebbe aver bisogno di voi qui sulla Terra. Sì, proprio oggi.



Conclusione

Il 19 dicembre è qui per sfidarvi, ma con un po’ di ironia tutto diventa più gestibile. Se qualcosa va storto, ricordate che il vero segreto sta nel ridere di voi stessi (o degli altri, se lo meritano). Alla prossima dose di astrologia sarcastica!