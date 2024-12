Missione Sirio: la sfida del sovraccarico

Arton era il capo spedizione, composta da:

Lassy , la dottoressa e medico chirurgico;

, la dottoressa e medico chirurgico; Tivor , il tecnico dei propulsori spazio-temporali;

, il tecnico dei propulsori spazio-temporali; Rino , navigatore e addetto alle trasmissioni;

, navigatore e addetto alle trasmissioni; Blassy , la sollecitatrice psicologica dell’equipaggio;

, la sollecitatrice psicologica dell’equipaggio; Bertol, addetto alle riserve e all’alimentazione coordinata.

La cosmonave era una struttura a forma di anello rotante su un asse che ne era il suo diametro, misurava circa 96 metri e costituiva l’alloggio di tutto l’equipaggio. Era stata messa in orbita a segmenti in 36 lanci separati e costruita in assenza di gravità in 3948 ore, pari a circa 165 giorni.

Il compito era di basarsi sulla cinturia di Orione per esplorare se attorno a Sirio ci fossero pianeti, anticipando lo spazio-velocità temporale di circa sei ore e mezzo alla 93ª, per poter decelerare in maniera sicura ed inserirsi in quel sistema binario di due stelle nane bianche, distanti circa 50 anni luce una dall’altra, pari alla distanza tra il nostro Sole e Urano.

Tivor:

– Capo, tiro il freno e siamo a circa 12 anni luce da Sirio A!

Blassy:

– Bravo Tivor, ci hai portati proprio dove si doveva arrivare, ti darò un bacio sul tuo bel nasino!!

Arton:

– Non fate i bischeri, che dobbiamo puntare i telescopi e metterci subito al lavoro, ma stiamo attenti a non intralciare l’anello rotante!!

Lassy:

– Capo, fatto, tirato fuori un telescopio, ma non vedo nessun corpo satellitare!!?

Arton:

– Lassy, ma non vedi che non è tutto puntato bene!!??

Lassy:

– Perché!??

Blassy:

– Non vedi che non è tutto esteso, ci penso io, fatti più in là!!

Arton:

– Su, ditemi se vedete niente!!?

Blassy:

– Non si vede una minchia de’, pianeta!!

Tivor:

– E ora che si fa, capo!??

Rino:

– Io glielo avevo detto, che in un sistema binario di stelle bianche non potevano esserci pianeti, sarebbero stati sganciati dall’attrazione stellare per essere lanciati fuori a mo’ di missile verso lo spazio esterno!!

Arton:

– Artonniamo a casa!!

Bertol:

– Abbiamo un problema!!

Arton:

– Che c’è!??

Bertol:

– Vi ho dato troppo cibo e abbiamo un enorme sovraccarico per il ritorno!!

Lassy:

– Ma, ma io e pure voi non siete appesantiti, lo dice il mio bilanciotele!!

Bertol:

– No, no, non è il nostro peso che comporta il sovraccarico, ma la fossa-biocontenitore sta per esplodere!!

Arton:

– Leghiamo all’anello rotante dei sacchi plastica sigillati contenenti le nuove evacuazioni, che non incidono sul peso velocità spazio-temporale dell’asse!!

Rino:

– Capo, ma il rischio è che siano lanciati nello spazio se si staccano!!

Arton:

– Ne va del nostro ritorno, porta niente!!