Supermercato Pam di via Alfieri: chiusura confermata per l’11 gennaio, ma si lavora alla riorganizzazione dell’immobile

Si avvicina la chiusura del supermercato Pam di via Alfieri, prevista per l’11 gennaio, ma l’immobile non resterà inattivo a lungo. Durante un incontro svoltosi negli uffici comunali tra i rappresentanti del gruppo Pam, gli assessori Lucherini e Scapecchi e i tecnici del Servizio governo del territorio, sono emersi nuovi progetti per la riorganizzazione complessiva degli spazi.

L’azienda proprietaria intende ridurre la superficie di vendita del piano inferiore e suddividerla in due aree distinte: una dedicata ai beni alimentari, con un presidio più piccolo, e una destinata ad altre attività commerciali, ancora da definire. Questa ristrutturazione consentirebbe una maggiore diversificazione dell’offerta, preservando al contempo un punto vendita alimentare per il quartiere. I tempi stimati per il completamento della riorganizzazione sono inferiori a un anno, in attesa della formalizzazione delle richieste.

Per il piano superiore, attualmente occupato dall’ufficio postale, è in fase avanzata la pratica per l’eliminazione della servitù di uso pubblico, un passaggio necessario per permettere una rifunzionalizzazione degli spazi. Anche in questo caso, l’obiettivo della proprietà è quello di rivitalizzare l’immobile, rendendolo più adatto alle esigenze attuali.

L’amministrazione comunale ha garantito piena collaborazione, nel rispetto delle normative di settore, per supportare il processo di trasformazione. L’obiettivo condiviso è quello di tutelare le esigenze del quartiere Tortaia, minimizzando le ricadute occupazionali e favorendo una soluzione che soddisfi residenti e lavoratori.

Un cambiamento significativo, dunque, per via Alfieri, ma con la promessa di un futuro rinnovato per l’immobile e il quartiere.