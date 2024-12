Aggressione brutale a Foiano della Chiana: 22enne colpito con un martello, sei giovani indagati

Un drammatico episodio di violenza si è verificato a Foiano della Chiana, nel parco di viale della Resistenza, dove un 22enne di origine bengalese è stato aggredito da un gruppo di almeno cinque giovani, forse sei, di età compresa tra i 17 e i 20 anni. L’uomo è stato accerchiato e colpito con un martello o un altro oggetto contundente, probabilmente a scopo di rapina, secondo quanto riportato dalle indagini preliminari dei carabinieri.

La vittima, che aveva dichiarato di avere 150 euro nel portafoglio al momento dell’aggressione, è stata soccorsa e trasferita in ospedale, dove si trova in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.

Le indagini, condotte dai carabinieri di Foiano e della compagnia di Cortona, si concentrano sull’identificazione dei responsabili, tra cui un minorenne. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e valutando il movente dell’aggressione, che resta ancora incerto.

Il caso si inserisce in un contesto più ampio di preoccupazione per l’aumento di episodi di violenza giovanile. Intanto, ad Arezzo, uno dei giovani coinvolti in un’altra vicenda di microcriminalità è stato condannato a due anni per maltrattamenti in famiglia.

Foiano della Chiana si trova così al centro di un’indagine che evidenzia la necessità di affrontare con urgenza le radici della devianza giovanile e il clima di insicurezza crescente.