Stefano Marrini pronto a conquistare il deserto alla Dakar 2025

Dal 3 al 17 gennaio in Arabia Saudita: il pilota aretino alla guida di una Can-Am XRS con Matteo Lardori come navigatore

AREZZO – Stefano Marrini, pilota aretino di lunga esperienza, parteciperà alla Dakar 2025, il celebre rally raid che rappresenta una delle sfide più impegnative e affascinanti del motorsport mondiale. La gara, giunta alla sua quarantasettesima edizione, si svolgerà dal 3 al 17 gennaio in Arabia Saudita, attraversando un percorso di 7.700 chilometri tra dune, rocce e deserti, progettato per mettere alla prova la resistenza e l’abilità dei partecipanti.

Con sette edizioni della Dakar alle spalle e ventotto anni di carriera, Marrini torna sulla scena internazionale dopo cinque anni di assenza, a bordo di una Can-Am XRS. Accanto a lui ci sarà il navigatore Matteo Lardori, pluricampione italiano di gare in salita con quad, pronto a cimentarsi con le insidie del deserto arabo.

«La Dakar è un rally leggendario che richiede preparazione, strategia e la capacità di superare i propri limiti – spiega Marrini. – L’obiettivo sarà affrontare ogni tappa con determinazione per arrivare al traguardo di Shubaytah, rappresentando al meglio i partner che hanno reso possibile questa avventura».

La competizione, che vedrà al via 450 veicoli tra moto, auto e camion, includerà momenti particolarmente impegnativi come la crono di 48 ore del 5 e 6 gennaio, con 950 chilometri da percorrere senza sosta, e la Tappa Marathon dell’8 e 9 gennaio, dove i piloti affronteranno oltre 1.000 chilometri senza assistenza tecnica. Non mancheranno scenari spettacolari, come le dune alte fino a 250 metri nel deserto dell’Empty Quarter.

Marrini partirà il 26 dicembre per il Qatar, da dove inizierà il trasferimento verso l’Arabia Saudita, deciso a lasciare il segno in questa settima partecipazione alla Dakar.