Weekend di emozioni per il settore giovanile amaranto

Primavera 4 | Pineto – Arezzo 1-1

Partita intensa e combattuta tra Pineto e Arezzo, terminata con un pareggio. Il Pineto è passato in vantaggio al 16′ con Sebastiani, grazie a un tiro dal limite in seguito a un fallo controverso non fischiato. L’Arezzo ha sfiorato il pareggio poco dopo con Celli, ma il suo tiro è uscito di poco a lato.

Nel secondo tempo, l’Arezzo è rimasto in dieci per la doppia ammonizione di Kevin, episodio che ha generato molte polemiche. Nonostante l’inferiorità numerica, gli amaranto hanno reagito con determinazione, trovando il pari con un colpo di testa di Camerini. Nel finale, l’Arezzo ha sfiorato il vantaggio, dimostrando grande carattere.

Under 17 | Arezzo – Casertana 0-0

L’Arezzo domina il gioco ma non riesce a concretizzare le numerose occasioni create contro una Casertana ben organizzata. La squadra di mister Magrini ha costruito trame fluide, con Minocci e Fiacchini pericolosi in più occasioni, ma il portiere avversario Merolla è stato decisivo. Nonostante il pareggio, si sono visti segnali di crescita e un’ottima prestazione del capitano Lanini.

Under 16 | Pontedera – Arezzo 4-1

Una gara intensa con un risultato che penalizza eccessivamente l’Arezzo. Il Pontedera è andato in vantaggio sfruttando un errore difensivo, ma gli amaranto hanno reagito subito, accorciando le distanze con Giannini. La partita è stata condizionata dall’espulsione del portiere dell’Arezzo sul punteggio di 2-1. Nonostante l’inferiorità numerica, i ragazzi di mister Bellini hanno continuato a lottare, sfiorando il pareggio prima di subire due gol nel finale.

Under 15 | Arezzo – Casertana 0-0

Un’altra prestazione di cuore per l’Arezzo, che ha mostrato idee di gioco chiare ma ha peccato in concretezza sotto porta. Nel secondo tempo, gli amaranto hanno creato diverse occasioni con Quadri, senza però trovare il gol. La crescita della squadra è evidente, anche se i due punti persi pesano nella corsa ai vertici della classifica.

Under 14 PRO | Entella – Arezzo 2-1

Sconfitta immeritata per l’Arezzo in una partita dai due volti. L’Entella ha dominato il primo tempo, segnando due reti con Pagano e Ravera. Nella ripresa, però, l’Arezzo ha reagito con grinta, accorciando le distanze con Villette e sfiorando il pareggio più volte. Nonostante il risultato negativo, il secondo tempo ha mostrato una squadra determinata e in crescita.

