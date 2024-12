Tennis Giotto trionfa nel doppio Under16: quarto titolo italiano del 2024

Il Tennis Giotto celebra un altro successo storico, laureandosi campione d’Italia nel doppio Under16 ai Campionati Italiani di Tirrenia. Protagonisti di questa impresa sono stati Raffaele Ciurnelli e Lorenzo De Vizia, nati nel 2008, che hanno conquistato il titolo al termine di un percorso impeccabile. Guidati dal maestro Alessandro Caneschi, i due giovani tennisti hanno affrontato e superato la coppia numero uno del torneo, Antonio Marigliano (New Tennis Torre del Greco) e Pietro Ricci (Ct Massa Lombarda), in una finale emozionante: dopo aver perso il primo set per 2-6, hanno pareggiato con un combattuto 7-6 e chiuso il terzo set con un perentorio 10-4.

Questo trionfo segna il quarto titolo italiano per il Tennis Giotto nel 2024, un anno già impreziosito dalle vittorie di Zeno Roveri nel doppio Under14 e delle squadre maschili Under16 e Under14. Il circolo aretino archivia così una stagione storica, confermandosi come una delle realtà di eccellenza del tennis giovanile italiano grazie anche ai risultati individuali: negli stessi Campionati Italiani Under16, Ciurnelli ha raggiunto la semifinale, mentre De Vizia si è fermato ai quarti, posizionandosi entrambi tra i migliori otto atleti della penisola.

«Il 2024 è stato un anno di straordinaria intensità e soddisfazioni, in particolare nel settore giovanile – commenta il presidente Luca Benvenuti. – I quattro titoli italiani vinti in una sola stagione testimoniano la qualità del nostro modello organizzativo, basato su passione, dedizione e spirito di squadra. Questo successo è il frutto dell’impegno di maestri, consiglieri e atleti, uniti da una forte identità di comunità».

La straordinaria annata del Tennis Giotto, arricchita anche da successi internazionali, lo consacra tra i principali protagonisti del tennis giovanile nazionale, in grado di competere ai massimi livelli e di coltivare campioni per il futuro.