Piani neve 2024-2025: strategie operative per la sicurezza stradale in caso di emergenza

Il Prefetto di Arezzo ha approvato i Piani provinciali di emergenza Neve per la stagione invernale 2024/2025. Le pianificazioni interessano il tratto dell’Autostrada del Sole A1 tra Incisa/Reggello e Valdichiana, il Raccordo Autostradale A1 Arezzo-Battifolle e la Strada di Grande Comunicazione S.S. 3 bis E45, tra Sansepolcro Sud e Canili.

I Piani definiscono le azioni necessarie per garantire la sicurezza stradale e ripristinare rapidamente la viabilità in caso di nevicate o altre condizioni meteo avverse. La loro attuazione coinvolge una rete di enti e operatori, tra cui le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, la Provincia, i Comuni, il servizio di emergenza sanitaria 118, ANAS e Autostrade per l’Italia. I Piani sono stati elaborati con il contributo delle Prefetture delle province limitrofe, per assicurare un coordinamento efficace nelle situazioni di emergenza.

Il sistema di allerta utilizza quattro livelli codificati da colori:

Verde (Fase di attenzione): condizioni meteo in peggioramento o neve imminente;

condizioni meteo in peggioramento o neve imminente; Giallo (Fase di preallarme): neve in atto nei tratti a nord;

neve in atto nei tratti a nord; Rosso (Fase di allarme): nevicate intense;

nevicate intense; Nero (Fase di emergenza): strada impraticabile in sicurezza.

Ogni fase prevede specifiche azioni, come il controllo dei dispositivi antineve (catene e pneumatici invernali), la gestione della circolazione, l’allestimento di presidi agli svincoli e l’eventuale dirottamento dei mezzi nelle aree di sosta. I gestori stradali si occuperanno di mantenere le carreggiate percorribili, utilizzando mezzi spargisale e predisponendo segnaletica e barriere mobili.

La Provincia e i Comuni garantiranno assistenza agli automobilisti, la pulizia delle strade alternative e l’accesso alle aree di sosta per i mezzi pesanti. Per il successo delle operazioni, si invita la cittadinanza ad adottare comportamenti prudenti e seguire le indicazioni fornite in caso di emergenza neve.