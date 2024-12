Arezzo, qualità della vita al 41° posto: eccellenza per il benessere femminile, criticità sugli infortuni sul lavoro

Arezzo si colloca al 41° posto nella classifica sulla qualità della vita delle province italiane, stilata dal Sole 24 Ore. Tra i dati più rilevanti, la provincia è al secondo posto in Italia per il benessere delle donne e per il rapporto tra export e PIL (95,9%, contro una media nazionale del 30,9%). Tuttavia, emergono criticità sul fronte della sicurezza sul lavoro: con 19 infortuni gravi ogni 10mila occupati, Arezzo è terzultima in classifica (105° posto).

A livello generazionale, Arezzo si piazza rispettivamente al 17° posto per la qualità della vita dei bambini, al 38° per i giovani e al 48° per gli anziani. Buoni i risultati in giustizia e sicurezza, con un basso indice di criminalità (52° posto), sebbene emergano alcune preoccupazioni, come i furti in esercizi commerciali (17° posto) e gli omicidi volontari (10° posto).

Sul fronte ambientale, migliorano la qualità dell’aria e la rete di piste ciclabili (+5,6%). In ambito culturale e sportivo, Arezzo si colloca invece al 67° posto.