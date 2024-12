Genialità e follia: la crepa da cui, a volte, entra la luce

Non tutti i folli sono geni, e non tutti i geni sono folli, ma è indubbio che alcune vite sembrano muoversi su un confine invisibile, dove il dolore e l’eccezionalità si intrecciano. La follia è un mistero, un grido che può spaventare, ma che allo stesso tempo ci attrae, perché parla di qualcosa che forse tutti conosciamo, anche se lo chiamiamo con altri nomi. Non è solo una perdita della ragione, ma spesso un riflesso di ciò che non riusciamo a esprimere, un’ombra che scivola nelle pieghe della mente e si manifesta nei momenti di rottura. Eppure, a volte, la follia apre porte che altrimenti rimarrebbero chiuse, proprio come se il caos interiore fosse capace di svelare verità nascoste.

Ci sono stati uomini e donne nella storia che hanno vissuto questa duplicità. Vincent Van Gogh, con le sue pennellate folli e luminose, è forse l’immagine più evocativa: un uomo divorato da crisi profonde, ma capace di vedere il cielo come nessun altro. E poi Nikola Tesla, la cui genialità trasformò il mondo, ma che viveva prigioniero di ossessioni che lo rendevano distante dagli altri. O John Nash, il matematico raccontato in “A Beautiful Mind”, che navigava tra il caos della schizofrenia e la chiarezza rivoluzionaria delle sue teorie. C’è qualcosa che accomuna queste vite straordinarie: la capacità di sentire tutto con un’intensità che il resto del mondo non comprende. Forse, a volte, ciò che chiamiamo follia non è altro che un cuore che pulsa troppo forte, una mente che corre troppo in fretta o un’anima che sente troppo.

Secondo Eckhart Tolle*, molto del dolore che viviamo è legato a ciò che lui chiama il “corpo di dolore”, una presenza invisibile fatta di energia negativa accumulata nel tempo. È come un’eredità di sofferenza che si risveglia nei momenti di maggiore fragilità, prendendo il controllo delle emozioni e trascinandoci in comportamenti che non riusciamo a spiegare. Forse, alcuni geni folli trovano nella loro arte, nella scienza o nelle loro visioni un modo per affrontare questo corpo di dolore, trasformandolo in qualcosa di straordinario. Van Gogh dipingeva il suo tormento, Beethoven lo trasformava in sinfonie, e in questo processo non cercavano solo bellezza, ma guarigione. Non sempre, però, la follia illumina: a volte divora. Quando il corpo di dolore prende il sopravvento, quando non si trova un modo per dargli una forma, può trasformarsi in un abisso.

E poi ci sono le radici più profonde, quelle che non vediamo. La scienza dell’epigenetica ci insegna che i traumi non appartengono solo a chi li vive, ma si trasmettono attraverso le generazioni, lasciando cicatrici invisibili nel DNA. Forse portiamo dentro di noi le ferite di chi ci ha preceduto, paure e sofferenze che non riusciamo a spiegare. E se queste tracce del passato non fossero solo familiari? Alcune teorie spirituali parlano di reincarnazione, di vite passate che lasciano segni nelle anime, frammenti che emergono come ombre nel presente. Forse la follia, in certe forme, è un linguaggio che cerca di raccontare queste storie dimenticate.

Non abbiamo risposte definitive. Forse non è nemmeno importante trovarle. La follia e la genialità sono, in fondo, due volti della stessa domanda: cosa significa essere umani? Forse ciò che conta è avere il coraggio di guardare queste ombre senza paura, di ascoltare ciò che cercano di dirci. Perché, anche se non tutti i folli sono geni e non tutti i geni sono folli, in ognuno di noi c’è una parte che sente troppo, una crepa da cui, se siamo fortunati, può entrare la luce. E poi ci sono i “pazzi pazzi”, quelli che uccidono per il gusto di uccidere, di infierire, oppure lo fanno inconsapevolmente e anche questa, è un’altra storia, che merita, in un altro testo, approfondimenti. S.S.C.

Chi è Eckhart Tolle?

Eckhart Tolle è un autore, insegnante spirituale e figura di riferimento nel campo della crescita personale e della consapevolezza. Nato in Germania nel 1948, Tolle ha vissuto un’infanzia e una giovinezza segnate da momenti di profonda sofferenza psicologica. La svolta avvenne a 29 anni, quando ebbe un’esperienza che lui stesso descrive come un risveglio spirituale, un evento che cambiò radicalmente la sua percezione della vita.

Non è uno scienziato né un professore accademico, ma si colloca nel contesto della filosofia spirituale e della crescita interiore. Le sue opere, come Il Potere di Adesso e Un Nuovo Mondo, combinano elementi di diverse tradizioni religiose e spirituali, tra cui il Buddismo, il Cristianesimo mistico e la filosofia zen, senza legarsi a un’unica fede o dottrina. È considerato un insegnante spirituale moderno e il fulcro del suo messaggio è che la pace interiore si trova nel “qui e ora,” superando l’ego e la sofferenza attraverso la consapevolezza.