Screening gratuito per HIV e malattie sessualmente trasmissibili ad Arezzo: informazione e prevenzione in prima linea

La prevenzione non si ferma: sabato 7 dicembre, dalle 17 alle 19, presso la sede ARCI Arezzo (via Montanara 22, zona Saione), l’associazione Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo organizza un pomeriggio dedicato allo screening rapido e gratuito per HIV e sifilide, aperto a tutte le persone interessate.

Grazie alla collaborazione tra il personale medico dell’U.O. Malattie Infettive dell’ospedale San Donato di Arezzo e volontari/e formati/e dell’associazione, sarà possibile effettuare test rapidi, indolori e anonimi che, in pochi minuti e con una sola goccia di sangue, rilevano l’eventuale presenza di anticorpi.

Oltre ai test, l’iniziativa offrirà:

Informazioni sulle Infezioni Sessualmente Trasmissibili (IST);

Consulenza per il benessere sessuale;

Distribuzione gratuita di preservativi e lubrificanti.

L’evento si inserisce nel contesto della Giornata internazionale di lotta all’AIDS, appena celebrata il 1° dicembre, sottolineando che la prevenzione è fondamentale ogni giorno.

I dati pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) mostrano che nel 2023 le diagnosi di HIV in Italia sono aumentate, raggiungendo 2349 nuovi casi, avvicinandosi ai livelli pre-Covid. Le infezioni derivano principalmente da rapporti sessuali non protetti, coinvolgendo il 38,6% uomini che fanno sesso con uomini (MSM), il 26,6% uomini eterosessuali e il 21,1% donne eterosessuali.

Un dato preoccupante è l’aumento delle diagnosi tardive (oltre il 60%), quando il sistema immunitario è già compromesso. Tuttavia, con una diagnosi precoce e una terapia antiretrovirale adeguata, il virus può essere gestito, diventando non trasmissibile secondo il principio consolidato U=U (Undetectable = Untransmissible).

L’infezione da HIV, come tutte le IST, non fa discriminazioni: riguarda ogni persona e richiede consapevolezza e prevenzione. Arcigay Arezzo, partner del network europeo COBATEST, continua a lavorare per sensibilizzare la comunità, offrendo strumenti concreti per la salute sessuale di tutti.