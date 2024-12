I Medici: tra alchimia, intrighi e potere

I MEDICI!?, DOPO COSIMO I – IL CASINO DI FRANCESCO, NANE, MORTI, FIGLI VERI O FINTI, AVVELENAMENTI: UN’ALCHIMIA DEL POTERE

Francesco, primogenito di Cosimo I, fu colui a cui il padre aveva fatto sposare la “nana storpia” Giovanna d’Austria, figlia di Ferdinando I d’Asburgo, un “cesso”, ma che poi diede un figlio al chimico dei Medici. Francesco non aveva capacità politiche né amministrative, e passava tutto il tempo nei suoi laboratori, tra alambicchi, spirali e fiammelle distillatrici. Una delle sue passioni, oltre all’alchimia, era il rapporto con l’avvenente Bianca Cappello di Venezia.

Bianca Cappello, rossa di capelli, occhi neri, slanciata, furba e scaltra, era una giovane fanciulla quando rimase orfana e fu ospitata da una nobildonna veneziana che abitava in un palazzo di fronte al Banco Salviati, dove lavorava il giovane fiorentino Pietro Bonaventuri.Continua a leggere

Bianca non aveva una cultura, ma suppliva questa mancanza con l’astuzia e l’intelligenza, oltre che con la sua bellezza. Pietro e Bianca si innamorarono e scapparono nel 1563. Le ricerche, legate a questioni di lasciti ed eredità, portarono i due a rifugiarsi a Firenze. È qui che Francesco incontrò Bianca nel 1565, rimanendone ammaliato.

Bianca fece “due più due” e, accortasi che la famiglia Bonaventuri non era né agiata né ricca come le aveva raccontato il marito Pietro, intavolò una relazione con Francesco. La storia era sulla bocca di tutti e, guarda un po’, il cornuto consapevole venne ucciso in un agguato mentre usciva da un incontro con una certa Cassandra, moglie di un Bonciani…

Intanto Francesco fece edificare un palazzo in via Maggio per Bianca, ma quando la relazione divenne palese anche agli occhi della moglie Giovanna, la trasferì a villa La Tana a Bagno a Ripoli.

Morì anche la “nana storpia” Giovanna d’Austria, e dopo due mesi Francesco poté sposare Bianca. Forse il figlio che Bianca diede alla luce nel 1576, Antonio, era di Francesco e non di una serva… Francesco raccomandò questo rampollo a Filippo II di Spagna affinché lo nominasse principe di qualche località.

E per concludere in bellezza, in tutto questo casino, Ferdinando, fratello di Francesco, vedendo che questi era “rincoglionito” dalle formule e dalle carezze, fece avvelenare sia Bianca che Francesco. I due morirono dopo atroci dolori, a distanza di 15 giorni l’uno dall’altro, e l’autopsia rilevò una “morte da malaria”…!!??

Fu Francesco colui che perseguitò e fece uccidere in Francia l’amante della sorella Isabella, Troilo Orsini.

Guardatevi dietro, se non siete figli unici!!!