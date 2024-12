Vinicoli 2024: il cuore di Anghiari si trasforma in un’esperienza enogastronomica unica dal 6 all’8 Dicembre

Sta per tornare l’atteso evento enogastronomico Vinicoli 2024, che dal 6 all’8 dicembre animerà il centro storico di Anghiari, uno dei borghi più belli d’Italia. La seconda edizione di questa manifestazione promette tre giorni all’insegna dei migliori vini e delle eccellenze gastronomiche, offrendo ai partecipanti un’esperienza indimenticabile tra degustazioni, tradizioni culinarie e il fascino del borgo medievale.

Durante l’evento, i visitatori potranno percorrere un itinerario ricco di incontri con esperti del settore e assaporare una selezione di prodotti locali e nazionali, immergendosi in una vera e propria sinfonia di sapori. L’iniziativa è parte del progetto regionale “Vetrina Toscana”, promosso dalla Regione Toscana e coordinato da Toscana Promozione, con il supporto di Confesercenti, Confcommercio, Unioncamere Toscana e le Camere di Commercio di Arezzo e Siena.

La serata inaugurale si terrà giovedì 5 dicembre al Ristorante La Nena, con una cena esclusiva intitolata “Incontro a tavola tra vino e chianina” (prenotazione obbligatoria). Nei giorni successivi, il percorso degustativo sarà aperto al pubblico, con la possibilità di prenotare online su www.vinicoli.it o direttamente nei tre info-point dislocati per Anghiari.

Il programma prevede quattro tappe tematiche:

Calici di vita – bollicine e antipasti: presso i Giardini del Vicario, con una panoramica di spumanti e piatti come ribollita e lombetto. Orari: 6 dicembre 17:00–19:00, 7 dicembre 11:00–13:00 e 17:00–19:00, 8 dicembre 11:00–13:00. I grandi assaggi – bianchi, rosati, macerati e primi piatti: alla Cantina del Granduca e al Feudo del Vicario, con piatti come polenta al ragù e pappa al pomodoro. Orari: 6 dicembre 19:00–21:00, 7 dicembre 12:00–14:00 e 19:00–21:00, 8 dicembre 12:00–14:00. Le icone del vino – rossi, schiacciate e secondi piatti: al Pizzicagnolo e al Bistrot Talozzi, con abbinamenti come ciaccia calda con salsiccia e peposo con fagioli. Orari: 6 dicembre 20:00–22:00, 7 dicembre 13:00–15:00 e 20:00–22:00, 8 dicembre 13:00–15:00. Dolce palato – distillati, delizie e Dj set: al Bar Teatro, con una panoramica di distillati e cioccolata artigianale. Orari: 6 dicembre 21:00–23:00, 7 dicembre 14:00–16:00 e 21:00–23:00, 8 dicembre 14:00–16:00.

Oltre alle degustazioni, il programma include iniziative speciali come l’area dedicata allo shopping di prodotti locali, birre artigianali, street food e una selezione di oli extra vergine da degustare con pane artigianale. Non mancheranno eventi culturali, come il Teatro con il Calice il 8 dicembre, e passeggiate con calice di vino guidate da Ilaria Lorenzini.

Le Masterclass a Palazzo Pretorio completeranno l’offerta formativa ed esperienziale, con appuntamenti sui temi dei vini e salumi del territorio (7-8 dicembre, 16:00–17:00) e dei vini e formaggi tra Toscana e Umbria (7-8 dicembre, 18:00–19:00).

Per tutte le informazioni, prenotazioni e dettagli sul programma, visitate il sito ufficiale www.vinicoli.it.