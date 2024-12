Arezzo ottiene il finanziamento per una nuova area sportiva al Parco Pertini

Il Comune di Arezzo si è classificato al terzo posto a livello nazionale nel bando ministeriale “Sport di tutti – Parchi 4-14”, ottenendo così un finanziamento di 100.000 euro per la realizzazione di una nuova area sportiva al Parco Pertini. Questo intervento, cofinanziato per il 75% dal bando e per il restante 25% dai settori delle opere pubbliche e dello sport, ha come obiettivo quello di allestire attrezzature per attività ludico-motorie e sportive destinate ai ragazzi dai 4 ai 14 anni.

Gli assessori Alessandro Casi e Federico Scapecchi esprimono soddisfazione per il risultato, evidenziando che il progetto ha ottenuto 95 punti su 100, piazzandosi tra i primi in Italia. La scelta del Parco Pertini è stata motivata dalla sua conformità ai criteri del bando, che includevano la presenza di videosorveglianza, piste ciclabili, connessione alla fibra, bagni pubblici e altre strutture che lo rendono particolarmente adatto. Nonostante la mancanza di una rete wi-fi gratuita, requisito che avrebbe permesso di ottenere il punteggio pieno, gli assessori si dichiarano molto soddisfatti del risultato raggiunto.

L’area, che coprirà 600 metri quadrati, sarà dotata di attrezzature specifiche per stimolare lo sviluppo senso-motorio, l’equilibrio e l’acquisizione di abilità motorie di base. Sarà accessibile contemporaneamente da 20 a 30 bambini e ragazzi, con particolare attenzione all’inclusività per le persone con disabilità. Un sistema QR integrato permetterà di accedere a video tutorial per un utilizzo ottimale delle attrezzature.