Arrestato latitante con patente falsa durante controllo sull’autostrada A1

La Polizia di Stato di Arezzo ha arrestato, nel fine settimana, un cittadino rumeno di 31 anni, latitante da quattro anni, durante un controllo lungo l’autostrada del Sole.

Gli agenti della Polizia Stradale di Battifolle, impegnati in un normale pattugliamento, hanno fermato nei pressi del parcheggio Crocina una Fiat Panda con targa italiana e un unico occupante.

Alla richiesta di esibire i documenti, l’uomo ha presentato una patente di guida rumena apparentemente regolare. Tuttavia, l’esperienza dei poliziotti ha portato a un controllo più approfondito, rivelando che il documento era falso.

Ulteriori verifiche sulle impronte digitali hanno permesso di identificare il conducente come destinatario di un mandato di cattura per una condanna a 4 anni e 9 mesi di carcere. L’uomo, che aveva tentato di eludere il controllo usando una falsa identità, è stato arrestato e trasferito al carcere di Arezzo.

Oltre alla condanna già pendente, è stato denunciato per falsificazione di documento di guida. Per quest’ultimo reato, in attesa degli esiti delle indagini, resta valida la presunzione di innocenza.