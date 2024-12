Rigutino: un anno senza il ponte, la comunità esige risposte

È passato un anno dal 30 novembre 2023, giorno in cui è stato demolito il ponte che collegava Via della Stazione con la zona di Nocetella. Sebbene si trattasse di una struttura privata su una strada privata, il ponte rappresentava un passaggio pedonale essenziale per i residenti. La sua demolizione, necessaria per motivi di sicurezza idraulica, ha creato notevoli disagi, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Il ponte era l’unico collegamento interno che permetteva di evitare la Strada Regionale 71, un’arteria ad alta intensità di traffico, spesso teatro di gravi incidenti, anche all’interno di Rigutino. Attualmente, l’unico marciapiede disponibile lungo la S.R. 71 si trova su un solo lato della strada, obbligando i pedoni – inclusi genitori con passeggini, anziani con deambulatori e persone in sedia a rotelle – ad attraversare la carreggiata pericolosa per ben due volte.

La demolizione ha avuto un impatto significativo sulla mobilità e sulla qualità della vita. Gli spostamenti verso negozi, servizi pubblici e aree verdi sono diventati più complicati, specialmente per chi ha ridotta capacità motoria. Anche le attività economiche locali, come il mercato settimanale, hanno risentito del cambiamento, registrando una diminuzione della clientela dovuta all’allungamento dei percorsi pedonali.

Una passerella promessa, ma ancora assente

L’Amministrazione comunale, pur riconoscendo l’importanza del ponte per la comunità, non è ancora riuscita a offrire una soluzione concreta. Dopo iniziali sottovalutazioni, era stata promessa la costruzione di una passerella pedonale per ripristinare il collegamento. Tuttavia, ad oggi, il progetto resta fermo alla fase preliminare e non esiste una tempistica definita per la realizzazione.

Questo immobilismo sta generando crescente frustrazione tra i residenti, che chiedono interventi urgenti per ripristinare un passaggio sicuro e funzionale. Le difficoltà quotidiane causate dall’assenza del ponte hanno alimentato un senso di abbandono nella comunità.

Pressioni politiche e richieste della cittadinanza

Il gruppo consiliare del Partito Democratico, negli ultimi mesi, ha sollecitato ripetutamente l’Amministrazione affinché dia priorità alla questione e mantenga gli impegni presi. I cittadini, dal canto loro, continuano a reclamare a gran voce una soluzione concreta, stanchi di vivere in un contesto che penalizza la mobilità e limita la vivibilità del paese.

A un anno dalla demolizione, la comunità di Rigutino attende risposte. Il ripristino di un passaggio pedonale non rappresenta solo una questione pratica, ma anche un elemento fondamentale per la sicurezza e il benessere della collettività.