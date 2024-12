Natale a quattro ruote: Arezzo diventa un mega parcheggio natalizio

Arezzo si è trasformata in un gigantesco ingorgo natalizio: da quanto riporta il Corriere di Arezzo ben 197.483 auto diverse sono state registrate domenica scorsa grazie al super investigatore digitale, il Targa System. Questo occhio elettronico onniveggente non si limita a contare le auto: le passa al setaccio come se fosse un metal detector morale su quattro ruote. Non importa se vieni per i mercatini o per la Fiera Antiquaria, il tuo bolide verrà scrutato: sei assicurato? Revisionato? Sei per caso un fuggitivo? Bene, ora lo sappiamo.

Boom di traffico: Natale e caos vanno a bracccetto

Perché, diciamocelo, l’auto è la vera regina di Arezzo in questo periodo. Prima che la “Città del Natale” aprisse i battenti, le domeniche registravano “appena” 138.952 veicoli. Poi, boom: +61.139 auto in un solo weekend. In pratica, il traffico è diventato un’attrazione turistica tanto quanto le bancarelle natalizie.

Scale mobili prese d’assalto

I punti caldi del caos? Via Tarlati, via Pietri e via Pietramala, epicentri di ingorghi per chi si lancia alla conquista dei mercatini. Lì vicino, perfino le aree camper sembrano aver subito una sorta di occupazione pacifica. Intanto, le congestioni autostradali hanno aggiunto un tocco di suspense: entrerai mai ad Arezzo o resterai bloccato in un eterno purgatorio viabilistico?

Un traffico… ecologico?

Tra i quasi 200 mila veicoli, il 58,65% erano Euro 6, cioè i più “green” del gruppo, mentre gli Euro 0—le mummie del mondo automobilistico—erano solo lo 0,36%. Un dettaglio confortante, ma non illudiamoci: Arezzo ha comunque respirato tanto smog quanto il Polo Nord sotto un barbecue di renne.

Occhi elettronici e mani nei capelli

Il Targa System non è solo un contatore ossessivo: è un vero e proprio Sherlock Holmes stradale. Non si limita a rilevare targhe, ma scova auto rubate e persino malintenzionati in trasferta. È il grande fratello che ci guarda, ma con il cappello natalizio. La prossima sfida? Scoprire da dove arrivano tutte queste macchine e, magari, capire se qualcuno le sta mandando apposta per sabotare la città.

E ora, preparate i nervi

Se pensavi che fosse già il picco, aspetta il weekend dell’Immacolata. Ci sono buone possibilità che Arezzo diventi un’istantanea vivente del caos natalizio, con più auto che abitanti. La polizia municipale è pronta, il Targa System pure. E tu? Sei pronto a immergerti nella bolgia?