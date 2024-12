La BC Servizi torna alla vittoria: battuta Mens Sana al Palasport Estra

Gli amaranto di coach Fioravanti interrompono la striscia negativa con un successo emozionante.

BC Servizi Scuola Basket Arezzo – Note di Siena Mens Sana 74-68

Parziali: 14-19; 29-33; 49-45

BC Servizi: Scortica 2, Toia 8, Nica, Iannicelli, Marcantoni, Buzzone 18, Lemmi 7, Prenga 16, Vagnuzzi, Mama, Terrosi, Bischetti 23. All. Fioravanti, Ass. Liberto.

Note di Siena: Tilli 3, Pannini 9, Ragusa, Marrucci 14, Calviani, Pucci 9, Sabia 10, Maghelli, Prosperanti, Prosek 9, Tognazzi 14. All. Betti, Ass. Innocenti e Petreni.

Un successo combattuto per Arezzo

Davanti a un Palasport Estra gremito per la prima giornata di ritorno, la BC Servizi Scuola Basket Arezzo ha ribaltato Mens Sana in un finale al cardiopalma, imponendosi 74-68. Con questa vittoria, Arezzo interrompe la striscia negativa e guadagna anche la differenza canestri contro gli ospiti.

L’avvio è favorevole a Siena, che con un parziale di 9-2 impone subito il proprio ritmo. Gli amaranto recuperano grazie a Prenga, mentre Buzzone e Bischetti rispondono ai colpi di Pannini. Siena chiude avanti il primo quarto 19-14. Nel secondo quarto il ritmo si abbassa, con percentuali non brillanti da entrambe le parti: Arezzo riduce lo svantaggio a -1 (27-28), ma un canestro di Prosek permette a Mens Sana di andare all’intervallo sul 33-29.

Al rientro, Arezzo cambia marcia con due triple di Bischetti e Buzzone che valgono il sorpasso (41-38). Nonostante un tentativo di recupero di Siena, la BC Servizi chiude il terzo quarto sul 49-45. L’ultimo periodo è una lotta punto a punto: Siena trova un break di 7-0 con Tognazzi protagonista, ma Arezzo reagisce con difese serrate e i colpi decisivi di Prenga e Buzzone. A tre minuti dalla fine, due triple consecutive di Buzzone danno agli amaranto il margine per chiudere la gara.

Il finale è incandescente: Pucci e Marrucci riavvicinano Siena, ma Toia con un canestro decisivo e Bischetti in contropiede chiudono il match sul 74-68.

Prossimo appuntamento

Sabato, la BC Servizi affronterà un’altra sfida cruciale sul parquet di Quarrata contro la CLS, diretta concorrente in classifica.

Nella foto: Niccolò Buzzone in lunetta contro Mens Sana